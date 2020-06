Mercadona augmenta un 60% les vendes dels productes per a netejar el cotxe en reprendre's els desplaçaments

Entre l'assortiment per a netejar el cotxe, destaca el netejador del parabrisa elaborat per SPB en les seues instal·lacions de Xest (València) baix la marca Bosque Verde. Aquest producte es comercialitza en envàs de dos litres, perquè el client puga afegir-ho directament al dipòsit, o bé, xopar una baieta de microfibra i netejar els fars i cristalls del vehicle.

D'altra banda, destaca el netejador de la tapisseria i el netejador del quadre de comandament, tots dos fabricats per Francisco Aragón a Molina de Segura (Regió de Múrcia) sota la marca Bosque Verde. El primer serveix per a netejar en sec teixits naturals i sintètics i el segon per a netejar superfícies de materials diversos, com plàstic, cuir o vinil; entre uns altres.