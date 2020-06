Carlos Mazón oficialitza la seua precandidatura a presidir el PP d'Alacant per a "enfortir" el partit

Mazón, que s'ha felicitat per la convocatòria del Congrés provincial, ha assenyalat que el seu objectiu, en cas de guanyar, serà "enfortir" al partit per a "ajudar la província". El també regidor a Alacant ha indicat que la seua pretensió és que el PP siga "una ferramenta per a la reconstrucció" de la província a partir de tardor.

Així mateix, ha incidit que el PP ha de "tornar a ser el primer partit" en la província perquè, a la seua manera de veure, és "el que més i millor representa" a Alacant. I en eixe sentit, ha sostingut que és un partit "de confiança" en qüestions com el sector turístic, l'aigua o infraestructures.