'EP' muestra mensajes entre la prima de Nacho Vidal y el fotógrafo en los que les advierte que ha consumido cocaína

El programa deEspejo público ha mostrado este viernes unos mensajes de WhatsApp entre la prima de Nacho Vidal y José Luis Abad, el fotógrafo fallecido tras consumir el veneno de sapo bufo. En esta conversación, la víctima confiesa haber consumido otras drogas pocos días antes de someterse al ritual.

La charla revela cómo la prima del actor de cine para mayores advierte al fallecido de que no debe tomar "alcohol" ni "pastillas" desde "una semana antes" de la quedada. El fotógrafo, días después, confiesa haber consumido algunas drogas en un concierto el fin de semana previo a la sesión.

"¿Solo alcohol? ¿O también coca?", pregunta la prima de Vidal. Abad reconoce haber tomado "5 o 6 cervezas y 5 o 6 rayas" de cocaína en esa fiesta. "No pasa nada solo que el viaje es más fuerte"... Las cervezas no pasa nada, la coca espero que tampoco", comenta la acusada en la conversación con la víctima.

Sobre la peligrosidad del veneno, en los mensajes puede verse cómo el fallecido conoce el testimonio de una amiga que consumió el veneno y no tuvo una buena experiencia. Al parecer, la amiga con la que Abad iba a acudir al encuentro decide no hacerlo, ya que se había sometido a este tipo de sustancia alucinógena y no quería volver a repetirlo porque "no le sentó bien". Además, La prima de Vidal le explica que ella misma tampoco volvería a hacerlo.

A pesar de estas confesiones, la víctima insiste en hacer el ritual, por lo que la conversación demostraría que el consumo de la droga fue de forma voluntaria. Estos mensajes probarían, también, que la acusada informó a su primo, Nacho Vidal, de algunos aspectos de la charla con el fotógrafo.