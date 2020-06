Bonig es presentarà la reeleción com a presidenta del PPCV però ara està "centrada en la tasca d'oposició"

Així s'ha pronunciat Bonig en roda de premsa en ser preguntada sobre si optarà, arribat el moment, a revalidar el càrrec en el pròxim Congrés Regional del PPCV. "Jo, de moment, estic centrada en la tasca d'oposició i oferir solucions als valencians, arribarà el moment dels congressos regionals i ens presentarem", ha assenyalat.

Fins que se celebre el conclave, ha fet una crida al fet que tota la gent de l'organització "estiga en els reptes dels pròxims mesos i no en qüestions internes". "Res li agradaria més al govern que ens enredàrem en lluites internes", ha advertit.

"Deia Margaret Tatcher que moltes vegades no es confia en les dones, tampoc en ella i li va donar la volta al seu partit i al seu país", ha remarcat.

MOMPÓ, "UNA GRAN PERSONA"

Preguntada pel congrés del PP de la província de València i la candidatura de Vicente Mompó, avalada pel PPCV i Gènova, ha assenyalat que és "una gran persona, molt treballadora" i alcalde d'un xicotet municipi, Gavarda, "lligat a la realitat".

En el temps de la gestora, en el qual han estat treballant conjuntament, la relació "ha sigut fluïda", segons Bonig, i hi ha hagut coses en les quals han coincidit i en les quals no perquè "afortunadament aquest no és un partit de pensament únic". "El meu suport ho té", ha dit.

No obstant açò, ha recordat que encara que siga el candidat avalat "en llaures a la unitat", s'obri ara un procés de primàries al que poden presentar-se més candidats, per la qual cosa ella serà "respectuosa".

"SINTONIA" AMB MAZÓN A ALACANT

Respecte a la candidatura de Carlos Mazón per a liderar el partit en la província d'Alacant, ha assenyalat que la sintonia amb ell és "total" i era el "lògic i normal" que ho fora com a president de la Diputació.

Després d'agrair el treball que va fer José Císcar al capdavant del partit, Bonig ha destacat que l'objectiu és aconseguir el major nombre possible d'alcaldies el 2023 i Mazón té el suport de la direcció regional. Ha negat que hi haja cap problema amb ell, encara que "el que diguen i escriguen uns altres" és una cosa que ella no pot controlar.