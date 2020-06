El Gobierno destina 1,6 millones de euros a municipios riojanos de más de 2.000 habitantes

Al acto de firma, que ha tenido lugar en el Palacio de Gobierno, han acudido el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, y la directora general de Política Local, Carmen Fernández, además de la alcaldesa de Albelda de Iregua, Rosana Zorzano; el alcalde de Alberite, Sergio Tudelilla; el alcalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández; la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida; el alcalde de Cenicero, Marcos Jiménez; el alcalde de Ezcaray, Gonzalo Abajo; el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso; el alcalde de Lardero, Manuel Vallejo; la alcaldesa de Navarrete, María Luisa Corzana; el alcalde de Pradejón, Óscar León; el alcalde de Quel, Víctor Manuel Rada; el alcalde de Rincón de Soto, Carlos Paúl y la alcaldesa de Villamediana de Iregua, Ana Belén Martínez.

Tras ello, Andreu ha insistido en su intervención que "desde el principio este Gobierno tiene claro que debe apoyarse en los municipios, es nuestra obligación hacer cuanto antes la firma de este convenio e intentaremos hacerlo todavía más pronto el próximo año".

"Los municipios han sido y son esenciales para el desarrollo de nuestros proyectos, son la base de una política local eficiente y el nivel de la administración más cercano a la ciudadanía", ha concretado. "Nuestro objetivo es doble: dedicar de manera proporcional y justa los fondos y recursos necesarios para cada municipio y dialogar, consensuar y priorizar necesidades de cada zona sin importar su tamaño".

Por su parte el alcalde de Aldeanueva, Ángel Fernández, ha agradecido a la presidenta este convenio y ha solicitado que "se pueda renovar, que no solo se dedique a un proyecto, sino a otras prioridades que puedan tener los ayuntamientos. Hablando nos entendemos y nos reuniremos para mejorar este convenio". El alcalde de Pradejón, Óscar León, ha explicado que estos convenios son "para que podamos hacer obras, de forma mayoritaria, que de no venir este dinero se quedarían aparcadas ya que cada vez tenemos más servicios directos a los ciudadanos y los recursos no siempre van en proporción".

CUOTA FIJA Y VARIABLES

La cuantía asignada a cada municipio se establece a partir de una cuota fija de 15.000 euros y una cuantía variable proporcional al número de habitantes. El objetivo de este convenio es facilitar a los ayuntamientos una financiación adecuada que permita abordar inversiones en infraestructuras de carácter local así como prestar unos servicios públicos de calidad sin que suponga desequilibrios en las arcas municipales.

Las cuantías adjudicadas son las siguientes:

Albelda de Iregua: 112.113 euros Alberite: 83.256 euros Aldeanueva de Ebro: 92.809 euros Autol: 142.155 euros Cenicero: 73.505 euros Ezcaray: 72.039 euros Fuenmayor: 103.321 euros Lardero: 310.905 euros Navarrete: 97.882 euros Pradejón: 124.091 euros Quel: 72.997 euros Rincón de Soto: 121.611 euros Villamediana de Iregua: 242.424 euros.