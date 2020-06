CCOO PV es planta i no acudirà a la Mesa d'Economia davant els "incompliments" del Consell amb el Diàleg Social

Així ho ha anunciat el sindicat en un comunicat en el qual expressa que està "molt molest amb el Consell, i especialment amb Ximo Puig, perquè és evident que existeix un interés major a impulsar unes matèries que unes altres".

En eixe sentit, l'organització sindical recorda que encara no s'ha abonat l'ajuda als treballadors afectats per ERTO, tampoc s'han complit amb els terminis de les ajudes per reducció de jornada per a afavorir la conciliació, no s'ha constituït l'Observatori del Treball Decent i s'ha "vulnerat de manera flagrant" el compromís de subrogar al personal d'empreses privades que presten els seus servicis en l'àmbit de les administracions valencianes.

Així mateix, el sindicat acusa la Conselleria de Sanitat de "falta de voluntat de diàleg amb els representants del personal i un incompliment evident en la tramitació de compromisos acordats".

TRACTE "PREFERENT" A LA CEV

A més, León ha criticat que el president Puig presentara, en presència de quatre consellers i conselleres, un acord amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) per a agilitzar els tràmits en les administracions públiques, "quan és un tema inclòs en un dels grups de treball de la Mesa de Polítiques Públiques" i, "a pesar de ser advertit d'açò, -afig- no solament no ho han corregit, sinó que han escenificat l'acord en seu del Palau".

En aquest sentit, ha criticat que "s'estableixen negociacions al marge del diàleg social exclusivament amb la CEV" i que aquest no ha sigut l'únic cas, assenyala també la constitució de la Comissió de Col·laboració Públic Privada de la qual els sindicats estan exclosos.