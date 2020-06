Cantó (Cs) exigeix a Oltra que destituïsca els càrrecs processats de Compromís: "On estan ara les samarretes?"

Així ho ha afirmat en un comunicat sobre la recent decisió del Jutjat d'Instrucció número 9 de València de processar Trenzano en considerar que existeixen indicis de falta de veracitat en un document datat el 2018 en el qual va assegurar que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides els anys 2015 i 2016 a dos empreses vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig.

Fuset, per la seua banda, va ser processat a l'octubre per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu i un altre contra la seguretat dels treballadors per l'accident laboral en el qual un treballador va morir durant el muntatge de les graderies per als concerts en els Jardins de Vivers de la capital del Túria l'estiu de 2017.

Cantó ha criticat així "la doble vara de mesurar del partit nacionalista, que "ara, quan li afecta, no compleix amb les seues línies roges". "El tripartit realment no es creu la regeneració política", ha subratllat en relació al govern del Botànic II de PSPV, Compromís i Unides Podem.

Ha urgit el Consell al fet que done explicacions i ha promès que la formació 'taronja' seguirà "vigilant el govern valencià davant totes les sospites de corrupció o tracte de favor". "No compleixen amb les seues pròpies línies roges", ha insistit.