Bonig se presentará a la reeleción como presidenta del PPCV pero ahora está "centrada en la labor de oposición"

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha confirmado este viernes que se presentará a la reelección en el próximo Congreso Regional del partido aunque por ahora su labor se centra en la labor de oposición. "Siempre he dicho que tengo la intención de presentarme, sé lo que he hablado con el presidente nacional (Pablo Casado) y como lo sé y soy mujer de palabra, la cumplo. No tengo más que decir, los demás que digan lo que quieran", ha aseverado.