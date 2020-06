Bonig, sobre el processament de Trenzano: "Espere que Oltra i Puig apliquen el mateix criteri que van exigir al PP"

Així s'ha pronunciat la líder 'popular' en roda de premsa, en ser preguntada per la decisió del Jutjat d'Instrucció número 9 de València de processar Trenzano en considerar que existeixen indicis de falta de veracitat en un document datat l'any 2018 en el qual va assegurar que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides els anys 2015 i 2016 a dos empreses vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat.

"El que va començar amb una coseta que no era res, quatre ajudes de valencià, de moment va pel tot previsible processament d'un càrrec públic del Govern de Puig que, a més, és de Compromís", ha apuntat Bonig.

No obstant açò, ha assegurat que ella va a fer "una cosa que ells no van fer", referint-se a "Unides Podem, Esquerra Unida, PSPV i Compromís, sobretot la senyora Oltra" i serà "molt més legalista, educada i respectuosa" que ells amb càrrecs del PP "innocents" i amb ella mateixa en particular.

"Vaig a respectar la presumpció d'innocència i no li vaig a acusar", ha assegurat, però exigeix "responsabilitats polítiques i coherència" perquè en el PP va haver-hi càrrecs que van haver de marxar-se "per la seua simple imputació per assumptes que es van arxivar" i han hagut de "aguantar i veure com es filtraven declaracions davant el jutge, informes" quan tenint ells informes no els han fet públics "per respecte al procés judicial".

"Hui espere que Oltra i Puig apliquen el mateix criteri que van exigir al PP i que jo em vaig veure obligada a adoptar. Si la imputació portava el cessament, el processament ja saben el que ha de portar. Coherència, si no no seran creïbles", ha afegit.