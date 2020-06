Coronavirus.- Trencar el cicle polític i no oblidar els joves, objectius del pacte valencià de reconstrucció

"No sé quan eixirem de la crisi, però sí que ho farem amb més incertesa, més vulnerables, més pobres i amb major distància social", ha augurat el també expolític socialista en la comissió per a la reconstrucció de Les Corts, destacant el seu paper per a "donar solucions als cinc milions de valencians".

L'expert ha instat els grups del Botànic i a l'oposició a oblidar el curt termini i treballar amb voluntat política per grans consensos que servisquen per a dos o tres legislatures. "En les seues mans està el 80% de l'èxit o el fracàs del pacte", ha asseverat, i ha cridat a aprofitar aquest moment històric per a anar cap a l'horitzó 2030-2040.

La pandèmia deixa, al seu juí, tres obligacions: primer reparar els danys emocionals i socials, però també la confiança, després recuperar tot el perdut i finalment "repensar" el model actual per a asseure uns fonaments que sobrevisquen als canvis de govern. "Necessitem estabilitat i trencar el cicle polític perquè 48 mesos no serveixen", ha defès.

Entre els objectius, un finançament autonòmic just per a "tindre més marge de maniobra", acompanyar als més afectats per les fractures o "eixamplar" l'espai públic en sanitat, cuidats de majors i servicis socials municipals, al marge de les reformes urgents a abordar pel Govern central i la UE.