Bonig ante el procesamiento de Trenzano: "Espero que Oltra y Puig apliquen el mismo criterio que exigieron al PP"

Así se ha pronunciado la líder 'popular' en rueda de prensa, al ser preguntada por la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de València de procesar a Trenzano al considerar que existen indicios de falta de veracidad en un documento fechado en 2018 en el que aseguró que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas en 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat.

"Lo que empezó con una cosita que no era nada, cuatro ayudas de valenciano, de momento va por el todo previsible procesamiento de un cargo público del Gobierno de Puig que, además, es de Compromís", ha apuntado Bonig.

No obstante, ha asegurado que ella va a hacer "algo que ellos no hicieron", refiriéndose a "Unidas Podemos, Izquierda Unida, PSPV y Compromís, sobre todo la señora Oltra" y será "mucho más legalista, educada y respetuosa" que ellos con cargos del PP "inocentes" y con ella misma en particular.

"Voy a respetar la presunción de inocencia y no le voy a acusar", ha asegurado, pero exige "responsabilidades políticas y coherencia" porque en el PP hubo cargos que tuvieron que marcharse "por su simple imputación por asuntos que se archivaron" y han tenido que "aguantar y ver cómo se filtraban declaraciones ante el juez, informes" cuando teniendo ellos informes no los han hecho públicos "por respeto al proceso judicial".

"Hoy espero que Oltra y Puig apliquen el mismo criterio que exigieron al PP y que yo me vi obligada a adoptar. Si la imputación llevaba el cese, el procesamiento ya saben lo que tiene que llevar. Coherencia, si no no serán creíbles".