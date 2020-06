El Instagram de Juani Garzón, concursante de 'La casa fuerte': su hija, sus nietos y sus perros

Juana Garzón se ha convertido en otra de las concursantes de La casa fuerte, el nuevo reality de Telecinco. Junto a ella concursará su hija, María Jesús Ruiz, otro de los rostros conocidos del universo Mediaset.

De hecho, Juana Garzón se dio a conocer en televisión por ser la defensora indiscutible de su hija cuando concursaba en GH DÚO. Así, ambas experimentarán juntas y desde dentro una nueva experiencia en este concurso.

Instagram de Juana Garzón: el amor por su hija y sus nietos

La nueva concursante del reality tiene poco más de 4.000 seguidores actualmente, cuando el concurso acaba de comenzar. En él, las publicaciones más recientes tratan en exclusiva de la nueva aventura televisiva de madre e hija.

Sin embargo, antes del concurso, la madre de María Jesús compartido varias fotos donde hace alusión a sus tres nietos: "Mirando unas personas que me llenan de felicidad mis amados y queridísimos nietos", escribía en una de las fotos en las que se ve a Garzón sonriendo.

También se deja ver con su familia, entre las que se incluye a su hija María Jesús. "No me la van a destruir, aquí sigue en pie y no está sola su madre le ayudará a levantarse una y mil veces", comentaba en otra foto en la que se ve a la ex Miss España.

Por último, otras de sus publicaciones se centran en sus perros a los que considera parte de su familia: "Mis dos perritos preciosos, los queremos mucho y son miembros de la familia total", comentaba.