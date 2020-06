Sin incidencias en la primera noche del temporal en Galicia, que deja vientos de casi 100 km/h en A Veiga (Ourense)

Según fuentes del CIAE 112 Galicia consultadas por Europa Press, no se registraron incidencias a lo largo de la madrugada del viernes, en la que los picos máximos de viento tuvieron lugar en la montaña de Lugo y Ourense, donde también se recogieron las lluvias más abundantes.

Así, la racha máxima de viento se registró al filo de las 04,00 horas de la madrugada en Xares, del municipio ouresano de A Veiga, donde se alcanzaron los 92,3 kilómetros hora, mientras que en Lardeira de Carballeda de Valdeorras (Ourense) y en Cabeza de Manzaneda (Ourense) se llegó a 85,5 y 83,3 kilómetros hora, respectivamente.

En el litoral gallego, que permaneció en su totalidad bajo aviso amarillo a lo largo de la madrugada por temporal de viento y oleaje -alerta que solo se mantiene en la Costa da Morte durante las primeras horas de la mañana-, los valores máximos de viento fueron más bajos, si bien llegaron a registrarse rachas de casi 73 kilómetros por hora en Burela (Lugo) a las 02,00 horas y de más de 65 kilómetros hora en Malpica (A Coruña) a las 08,00 horas.

Las precipitaciones también fueron más copiosas en las zonas altas del interior de Galicia, especialmente en la zona de Os Ancares, donde las estaciones de Folgoso do Courel y Cervantes -ambas en la provincia de Lugo- captaron 12,8 y 11,8 litros por metro cuadrado, respectivamente.

Así, fueron varias las estaciones de Meteogalicia en las que se rebasó la barrera de los 10 litros por metro cuadrado durante las últimas horas: Alto do Poio -Pedrafita do Cebreiro (Lugo)-, Coto Muiño en Zas (A Coruña)-, Paramos en Val do Dubra (A Coruña), Fornelos de Montes (Pontevedra) y A Fontaneira en Baleira (Lugo).