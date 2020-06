Protestas por los despidos de Alcoa: barricadas de neumáticos provocan el cierre de la autovía entre Ferrol y Villalba

Decenas de trabajadores de la factoría de aluminio de la multinacional Alcoa en San Cibrao han bloqueado esta mañana el tráfico de vehículos en un tramo de la autovía entre Ferrol y Villalba.

En la protesta convocada por el comité de empresa exigen una nueva vía de negociación y piden que se paralicen los despidos que dejarán sin trabajo a 534 trabajadores.

Los dos carriles de la autovía han sido cortados por las barricadas de neumáticos ardiendo, en una nueva movilización contra el anuncio de los despidos de la multinacional norteamericana.

Reclaman así, la intervención estatal y del gobierno autonómico, para que busquen una posible solución que evite el cierre de la planta de producción de aluminio primario de A Mariña y que que evite el despido de más de quinientos trabajadores anunciado por la multinacional en la planta deje sin empleo a sus trabajadores y a los de las empresas auxiliares que dependen de ella. Este acto de protesta se enmarca en las movilizaciones convocadas por el comité de empresa para exigir una solución

Según han informado fuentes del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico, el corte se ha producido exactamente en el kilómetro 42,300 de la autovía, cerca del enlace de Cabreiros, casi en el límite con la provincia de A Coruña.

Para que el tráfico no quede interrumpido, la Guardia Civil ha habilitado desvíos alternativos a través de la carretera autonómica LU-861, la vía que comunica Vilalba con la localidad de As Pontes de García Rodríguez.

