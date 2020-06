La capital jiennense acoge este sábado una reunión telemática de las plataformas de la España Vaciada

Según han informado las plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén será una cita adaptada a la situación sanitaria actual y en la que participarán alrededor de 140 plataformas ciudadanas de una veintena de provincias que se consideran "continuamente agraviadas" por "el olvido institucional histórico en las inversiones, las infraestructuras y la constante pérdida de servicios que los está abocando a la pérdida de población, cifras insoportables de paro y ratios económicas más que preocupantes".

Precisamente, "la sangría poblacional" como razón última de todos los demás factores es el argumento de esta cita en la que se trabajará un documento que plantea el modelo de desarrollo que necesita España para orientarlo hacia un reequilibrio territorial.

Señalan en un comunicado que ya han conseguido que todos los partidos políticos metan en su agenda "el grave problema de la despoblación como base para corregir y fomentar dicho reequilibrio territorial y social".

Así, la España Vaciada ha esbozado ocho grupos de trabajo con el fin de consensuar un marco común reivindicativo para avanzar en la verdadera vertebración territorial y siguiendo así los mandatos europeos, que es de donde provienen la mayor parte de los fondos de reestructuración.

Las plataformas ciudadanas denuncian que los grupos políticos, sin distinción de siglas, "llevan décadas haciendo una España a dos velocidades, donde una parte crece y se desarrolla a costa de otra que es desmantelada de servicios esenciales".

"Sencillamente es inadmisible que sigan ninguneando y maltratando sistemáticamente a determinadas zonas y nadie nos eche cuentas salvo para venir, interesadamente, a pedir el voto cada cuatro años y luego si te he visto no me acuerdo, hasta el punto de que están provocando el indigno vaciamiento y empobrecimiento de nuestros territorios", ha indicado Juan Manuel Camacho, de la plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más'.

El encuentro de este sábado contará con la participación de plataformas de Soria, Cuenca, Teruel, Granada, Ávila, Cáceres, y confederaciones vecinales nacionales, entre otros.

Por parte de la provincia de Jaén, que es la "anfitriona virtual" de este encuentro nacional, estarán presentes un total de diez plataformas ciudadanas, como son Jaén Merece Más, Todos a Una por Linares, Valdepeñas Vale, Renacer Cámara Comercio Jaén, asociación Amigos del Ferrocarril de Jaén, asociación Amigos del Ferrocarril Linares/Baeza, plataforma en favor de la A32, plataforma en Defensa del Ferrocarril de Jaén, asociación Plataforma de Jubilados por Jaén y la plataforma Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones.