Detingut per conrear 608 plantes de marihuana en la seua vivenda de La Nucia

Al detingut se li atribueix un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.

Els fets es van produir el passat dia 4 quan, sobre les 06.00 hores, es va produir un xicotet incendi en els voltants d'un xalet. Les flames van ser ràpidament extingides pel Consorci provincial de Bombers, ha explicat l'institut armat, després de calcinar 15 avets.

No obstant açò, els bombers van informar que l'incendi s'hauria produït com a conseqüència d'una instal·lació elèctrica fraudulenta. Pel que sembla, es podia veure que, per sota dels avets calcinats, passava un cable elèctric que estava enganxat a la caixa de comptadors del subministrament públic, i que de la connexió saltaven espurnes.

L'altre extrem del cable conduïa a l'interior de la vivenda. A eixe fet, se sumava l'olor a marihuana que, després de l'extinció de l'incendi, anava prenent força.

L'habitant de la vivenda, després de prendre-li declaració en presència del seu advocat i, davant les evidències trobades, va accedir voluntàriament a l'entrada i registre del seu domicili, on es van trobar en els baixos del mateix, en el soterrani, 608 plantes de marihuana, d'un metre aproximat d'altura. En total, s'estima que tenen un valor que podria arribar als 20.000 euros.

També es va trobar una completa instal·lació indoor per a l'òptim manteniment i floració de les plantes, útils per a la manipulació i envasat al buit de la marihuana, valorats en uns 600 euros així com 550 euros en efectiu.

La casa estava dotada amb assecadors, pantalles de pladur i plàstics negres per a intentar emmascarar tant l'olor de la marihuana com el soroll dels aparells elèctrics.

Després d'aquesta troballa, es va procedir a la detenció de l'habitant de la vivenda, un espanyol de 42 anys, per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.

El detingut ja ha sigut posat a disposició judicial, quedant en llibertat amb càrrecs, a l'espera de juí.