Rubio advierte de que es la ciencia lo que va a "permitir" el cambio de modelo productivo

Rubio ha comparecido dentro de la Comisión parlamentaria de Estudio para la Recuperación Económico-Social tras la Crisis por la COVID-19, en el Área de Reactivación Económica, a petición del PSOE.

El rector ha señalado que "la transformación del modelo no se podrá hacer sin la Universidad de La Rioja", y ésta "tampoco lo podrá hacer en solitario".

Ha relatado cómo la pandemia ha traído a primer plano la necesida de de potenciar una industria local de bienes básicos, porque sin ella "difícilmente se podrá hacer frente a los desafíos del futuro".

Así, ha tenido "claro" que "no habrá transformación del modelo productivo beneficiosa si no está anclada en el territorio". Ha añadido que debe ser respetuosa con el medio ambiente y centrada en las personas de aquí. "Sólo se puede cambiar a partir de lo que se tiene", ha aseverado.

Para Rubio, es "incoherente clamar un cambio de modelo y recortar presupuesto a los organismos de investigación y la Universidad de la Rioja". Es algo, ha dicho, que ya se hizo en la anterior crisis, en concreto, el veinte por ciento del presupuesto de la UR. "Luego no pidamos que haya innovación", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "no toda la investigación es transferible a la industria". "No funciona así", ha dicho y ha indicado que "una investigación básica debe convivir con otra aplicable, pero no se puede tener directamente investigación transferible sin haber tenido una básica".

Ha reconocido que "lo más satisfactorio" para un investigador es "resolver los problemas de la sociedad", pero debe haber una investigación básica, previa. Además, ha propuesto estudios de doctorado en las empresas a través de un doctorado industrial porque "la innovación es un concepto que se genera, que emerge".

"La buena noticia es que la Universidad de la Rioja ya está preparada, la cuestión es qué hay en el otro lado, si las empresas están preparadas para recorrer el camino", ha dicho para añadir que "las pequeñas empresas no tienen músculo", por lo que "la vía es dar incentivos a las empresas para que recorran el camino que lleva a la innovación".

Para Rubio, "no tiene sentido que los pocos agentes públicos que hay dedicados a la investigación trabajen descoordinados" en referencia al CIBIR, el IER, el Cilengua o la Fundacion San Millán. "Un caso especial es la ADER, que debería trabajar conjuntamente con la Universidad de La Rioja, y viceversa".

También, los centros tecnológicos, que, ha dicho, "no pueden estar de espaldas a la universidad, ni la universidad de espalda a ellos" poniendo como ejemplo la captación conjunta de fondos europeos. En este sentido, ha dicho que el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino es "el modelo ideal".

Ha invitado a no cometer "errores del pasado". "Es muy fácil decir que vamos a invertir en hacer una enseñanza on line del español", ha relatado invitando a pensar "qué es lo que queremos que gente de la India esté aprendiendo con tutores que viven en Madrid, o queremos que la gente venga a La Rioja y consuma en sus restaurantes", además de que, en la enseñanza del idioma "lo presencial es lo que debe orientarnos".

El rector también ha propuesto desarrollar una investigación en cuidados, utilizando la facultad de Enfermería y el San Pedro a través, también, de una Facultad de Medicina usando el Campus Iberus (red universitaria en la que está integrada la UR).

La portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha coincidido en que, cuando se aborda una investigación, no se ven soluciones inmediatas y ha apuntado a las reivindicaciones "históricas" de las condiciones laborales de los investigadores, que están "discriminados" con respecto a otros profesionales.

Desde Ciudadanos, Alberto Reyes ha visto que la innovación la "debe hacer la empresa" y ha señalado la necesidad de potenciar la colaboración entre éstas y la universidad, y se ha preguntado si las empresas conocen la posibilidad de beneficiarse del Campus Iberus. Por otro lado, ha apuntado a fortalecer el CIBIR.

El 'popular' Alfonso Dominguez se ha referido al papel de la Escuela de Enfermería; así como los sectores que "corren peligro" como el calzado o la automoción y la agricultura. A su lado, Alberto Bretón ha introducido la necesidad de retener el talento y la brecha de género en los estudios técnicos.

El socialista Raul Juárez ha visto que ha habido una inversión en ciencia "horrible" y "hay que regar para tener", aunque también es "necesaria una planificación". Y el también diputado socialista Roberto García ha resaltado cómo siempre se piensa en la universidad como un centro docente, pero también es un centro investigador.

En respuesta a las intervenciones de los diputados, Rubio ha visto una "esquizofrenia" en la universidad, dado que sólo se puede acceder mediante horas de clase, pero la carrera investigadora se basa en la investigación, por lo que hay que "repensar" la financiación de la universidad.