Un total de 158 conductors passen a disposició judicial a la Comunitat al maig per delictes contra la seguretat vial

Per províncies, a València es va actuar contra 35 conductors per mancar de permís o llicència, 25 per conduir sota els efectes de l'alcohol, tres per conduir amb drogues en l'organisme, tres per excés de velocitat i una per conducció temerària.

En la de Castelló, es va actuar contra set conductors per mancar de permís o llicència, nou conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol i una per conduir amb drogues en l'organisme.

Finalment, en la província d'Alacant, 38 per mancar de permís o llicència, 33 per conduir sota els efectes de l'alcohol, dos per conduir amb drogues en l'organisme i una per conducció temerària.