El Instagram de Macarena, concursante de 'La casa fuerte': entrenamientos, posados y mucho amor a Rafa Mora

Macarena Millán Suárez es una de las concursantes de La casa fuerte, el nuevo reality con famosos de Mediaset. Aunque la mayoría de los rostros que entran al concurso son muy conocidos, Macarena es una de las concursantes que menos ha estado expuesta a los focos mediáticos.

Es conocida por ser la novia Rafa Mora, el conocido colaborador de televisión al que la joven pidió matrimonio en el plató de Sálvame en una de sus pocas apariciones en televisión. Otra de ellas se dio cuando Macarena se sometió a un polígrafo en el que se confirmó que había sido desleal a Rafa Mora con su expareja.

Instagram de Macarena: su amor a Rafa Mora

Macarena, que indica en su Instagram estudios de Pedagogía en la Universidad de Barcelona, se ha decantado más por el mundo del fitness, ha estudiado un grado superior de monitora de tiempo libre, otro de comercio y márketing y un FP de socorrismo.

En su Instagram da clases de cardiodance, pilates y otros entrenamientos deportivos. Además, comparte muchas publicaciones sobre productos deportivos, como ropa o suplementos.

Otra de las facetas de su Instagram es la de la familia y amigos, ya que sube frecuentemente fotos con distintas amigos o pasando tiempo con sus familiares.

Por último, Macarena muestra a través de Instagram su amor por Rafa Mora, su novio, al que no duda en dedicarle palabras de amor en momentos especiales: "Tengo a mi lado a una persona humilde, generosa, agradecida, ambiciosa, inteligente, autodidacta, atenta, detallista, persistente, justa, trabajadora... que me cuida, me ama, y me hace feliz", escribió la joven con motivo del cumpleaños de Rafa.