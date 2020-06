Centres de salut obriran a les vesprades aquest estiu a la Comunitat Valenciana

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va comparéixer aquest dijous en la Comissió de Sanitat de les Corts, on va donar explicacions sobre com ha gestionat l'epidèmia el Govern autonòmic i a més va dibuixar algunes pinzellades sobre com s'adaptarà el sistema sanitari valencià a la ‘nova normalitat’.

Com un primer pas en eixa transició cap a un sistema sanitari que recupere l'atenció a les necessitats que van quedar paralitzades per la pandèmia, la consellera va informar que els departaments de salut ja han rebut instruccions per a anar reobrint els centres auxiliars i recuperant l'activitat assistencial plena, en funció de les necessitats.

Eixa tornada a la “normalitat assistencial” haurà de conjugar-se amb una vigilància especial per a evitar rebrots de coronavirus, sobretot quan augmenten les arribades de turistes entre finals de juny i principis de juliol. Per a això, una de les principals mesures de reforç que proposa la conselleria és que “alguns centres de salut” atenguen en horari de matí i vesprada en funció de les necessitats de cada departament.

“L'important és atendre les necessitats de salut de la ciutadania després de mesos sense atenció presencial a causa de la pandèmia”, va destacar la consellera Ana Barceló, que també va subratllar que “és una mesura compatible amb els drets al descans dels professionals”.

Precisament per a alleujar la gran pressió que el personal sanitari ha hagut de patir en els últims tres mesos, la conselleria va anunciar que es contractarà nous professionals i que es prorrogaran contractes d'eventuals que van ser incorporats per a lluitar contra la pandèmia.

En concret, 4.229 eventuals veuran ampliats els seus contractes fins al 30 de novembre i s'arribarà a incorporar a un màxim de 1.200 treballadors per a cobrir les vacances i permisos del personal sanitari. Amb tot això, va incidir Barceló, es pretén “agilitar les agendes, reforçar la detecció precoç del coronavirus o vigilància de casos sospitosos i garantir les vacances i descans dels professionals que tant mereixen”.

Les noves contractacions es realitzaran en fases, amb una primera que preveu la incorporació de 615 nous professionals, entre ells infermers, zeladors i auxiliars, per a reforçar la vigilància i la detecció precoç de casos. Més endavant, en funció del que precise cada departament de salut i com evolucione l'epidèmia, s'aniran incorporant els altres quasi 600 restants.

Una altra de les mesures per les quals vol apostar la conselleria és per la telemedicina. Per a potenciar aquesta disciplina –que evita alguns desplaçaments als centres de salut– amb les màximes garanties s'està treballant amb les societats científiques d'Atenció Primària, Pediatria, Infermeria i Medicina, va explicar la consellera.

Sanitat també apostarà per un reforç en la salut mental, apartat en el qual crearà 61 places per a atendre les necessitats psicològiques dels valencians afectats per la pandèmia.

La clau en aquesta fase de transició està, segons la consellera, a “saber conjugar seguretat i prevenció amb la recuperació de les activitats essencials”. “La prudència de hui és la seguretat de demà, i per damunt de tot interés està la defensa i protecció de la salut dels cinc milions de ciutadans de la Comunitat Valenciana”, va sostindre Barceló.