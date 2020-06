L'accident es va produir a les 23.50 hores d'ahir quan el turisme, per causes que s'estan investigant, es va eixir de la via en la carretera CV-42, a l'altura del quilòmetre, en terme municipal d'Algemesí.

El CICU va mobilitzar una unitat de SVB i una unitat del SAMU. Els servicis mèdics van assistir un home de 31 anys per policontusions i una dona de 48 anys per traumatisme cranioencefàlic. Després de l'assistència, van ser traslladats a l'hospital de la Ribera d'Alzira.