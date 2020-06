Cómo cultivar begonias en macetas en casa

Esta planta tan peculiar y caracterizada por la belleza de sus flores pertenece a la familia Begoniaceae y comprende más de 1.500 especies. Son originarias de zonas tropicales de América, África y Asia y es uno de los grupos de plantas que más se usan en la jardinería.

Algunas de estas especies se pueden cultivar en exteriores, aunque la gran mayoría pueden ser sembradas y cuidadas en el interior de los hogares. ¿Cuántos grupos de esta planta podemos encontrar? Existen tres tipos que son las begonias rizomatosas, las tuberosas y las de raíz fribosa o fasciculadas, tal y como explican en la web especializada en agricultura, Agromática.

Tipos de begonia y características

Las begonias rizomatosas están caracterizadas por tener un tallo subterráneo que permite la emisión de raíces hacia el suelo y de brotes hacia la superficie. "Dentro de este grupo destacan: Begonia masoniana, B. boweri, B. imperialis y B. rex", señalan desde Agromática.

Por otro lado, las begonias tuberosas contienen tubérculos en las raíces para reservar los nutrientes y son de floración más abundante, aunque necesitan una mayor humedad y menor cantidad de luz solar que las rizomatosas. "En este grupo destacan la B.evansiana, B.pearcei, B.socotrana, B.gracilis, B.sutherlandii o B.picotee entre otras. Pero si destaca alguna es la B.tuberhybrida y todas sus variantes".

Por último, las begonias fasciculadas son aquellas compuestas por raíces primarias y secundarias que crecen al mismo tiempo y que obtienen sus nutrientes del suelo. Todas las especies de este tipo de begonias florecen en racimos. "Pongamos como famosas dentro de este grupo a B.semperflorens, B. venosa, B. metallica, B. fischeri B. luxurians, B. maculata".

¿Cómo cultivar esta planta? ¿Qué hay que tener en cuenta?

En primer lugar, estas plantas se pueden cultivar a partir de sus propias semillas y de las que nacen de los tubérculos. Además, podemos adquirir una planta en un establecimiento especializado como un vivero o cultivarla a partir de un esqueje. Sea cual sea la opción es importante seguir una serie de recomendaciones para cultivar y cuidar esta planta.

Aunque son plantas que no requieren la luz solar directas, esto no significa que no necesiten luz. Algunas especies son más tolerantes que otras pero la mayoría deben ser cuidadas con una luz tamizada. Para cultivarlas en casa, "no las pondremos justo al lado de una ventana con orientación sur ya que su evapotranspiración será mayor, por lo tanto los riegos deberán ser mucho más frecuentes y corremos el peligro de quemarlas".

Respecto a la temperatura adecuada para su cultivo, la mayoría de begonias requiere unas temperaturas situadas entre los 15ºC. y los 20°C, aproximadamente, ya que dependerá de la especia. Hay que recordar que son originarias de climas tropicales por lo que no toleran las altas o bajas temperaturas que sean extremas. Por eso es ideal su cultivo durante la primavera.

En cuanto al riego, estas plantas necesitan cierto nivel de humedad para desarrollarse por lo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta. La tierra debe ser fértil, estar drenada y permanecer húmeda (sin exceso de agua). "Dado que los interiores suelen ser ambientes secos, y más en invierno con la calefacción, las begonias requerirán de un riego moderado-alto", destacan en Agromática. Por ello, se aconseja el riego cada dos o tres días, pero evitando que el sustrato quede encharcado.