Carmen Calvo acusa a las CCAA del retraso en el pago de los ERTEs: "Muchas no han hecho su parte previa del trabajo"

20M EP

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este viernes a las comunidades autónomas de no haber hecho "su parte previa del trabajo" y de no haber "hecho discriminación" a la hora de remitir al Ministerio de Empleo "lo que eran ERTEs de lo que no".