La conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament segueix avant en rebutjar el ple que es paralitze

El procés per a convertir en zona de vianants la plaça de l'Ajuntament de València segueix avant tal com està dissenyat. El ple municipal extraordinari celebrat aquest dijous ha rebutjat, amb els vots del Govern local conformat per Compromís i el PSPV la petició de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) per a paralitzar el redisseny de la planta viària escomés mitjançant "urbanisme tàctic" i que ha suposat un augment de 12.000 metres quadrats de superfície per als vianants.

L'Executiu que lidera Joan Ribó ha insistit en la provisionalitat d'aquesta intervenció, que també ha comportat una reordenació per als vianants i de transport públic en l'entorn, ja que el disseny final de la plaça depén d'un concurs d'idees i d'un procés participatiu, i ha defensat la legalitat del procediment d'urgència per a adjudicar a una empresa part d'aquests treballs sense concurs públic.

No obstant això, els grups de l'oposició han carregat contra l'actuació, no tant per la conversió en zona de vianants, que segons el regidor del PP Carlos Mundina "no li la qüestiona ningú", sinó per "com s'està fent", principalment pel paper que exerceix l'Empresa Municipal de Transports (EMT) com a impulsora de plans de mobilitat que van més enllà de la gestió de la xarxa d'autobusos i com a entitat contractant.

Precisament, l'Agència Valenciana Antifrau ha obert un expedient després de rebre una denúncia dels consellers del PP per l'adjudicació per part de l'EMT a l'empresa La Paisatgeria per a escometre aquests treballs, en la qual al·legaven que es va fer "en temps rècord de tres dies" i sense demanar tres ofertes.

En la seua intervenció, l'alcalde Ribó s'ha centrat en negar la improvisació a la qual al·ludeix l'oposició i ha incidit en què forma part d'un projecte, València, ciutat de places, les línies mestres de la quals estaven tant en el programa electoral de Compromís com en el Acord del Rialto subscrit per la seua coalició amb el PSPV-PSOE.

Ribó ha recordat que aquesta remodelació consta de "quatre fases: participació, conversió en zona de vianants provisional, concurs d'idees, i projecte i execució" i ha afirmat que és una actuació "que tarda anys". Segons ha precisat, ara s'està en "la conversió en zona de vianants provisional" i quan concloga se seguirà el calendari previst.

El màxim responsable municipal també ha lliscat, respecte a les crítiques de l'oposició pel traçat de la línia C1 de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) a través de la plaça, que "és perfectament possible" que a partir del concurs d'idees "s'arribe a la conclusió que no ha de passar res" per ella. Ribó ha agregat que en el segle XXI la ciutat es veu "d'una altra manera" perquè "hi ha un canvi de paradigma" i "les places s'aïllen". "Hi ha canvis que s'han de fer. Les coses canvien i la mobilitat també canvia", ha afegit.

Mundina ha criticat el moment triat i ha demanat que es "rectifique", que s'arribe "a consensos", escoltant a veïns, usuaris i experts i que es faça el concurs ja. Pel seu costat, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha instat a la vicealcaldessa i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez (PSPV), a donar una "punyada en la taula" i a reclamar que siga el seu departament el que s'encarregue de la reforma i no l'EMT. L'edil de Vox Vicente Montañez ha dit que la de l'Ajuntament és "la plaça dels tubarros" amb les jardineres instal·lades , un "despropòsit".

Per a parlar de la contractació, l'alcalde ha delegat en l'edil de Mobilitat i president d'EMT, Giuseppe Grezzi, qui ha reiterat que la conversió en zona de vianants està en el programa de Govern "confirmat per la ciutadania" i ha manifestat que els contractes s'han publicat i que l'oposició ha tingut accés a la documentació.

Grezzi ha assegurat la "legalitat" de "tots els contractes" amb La Paisatgeria i ha defensat els contractes menors "per urgència" davant "l'interés de convertir en zona de vianants ràpidament" i generar "espais de qualitat". "A aquest Govern a transparència no li guanya ningú", ha proclamat el regidor.

A l'espera del nou asfalt roig

Després de la primera actuació, per a la delimitació dels nous vials, els treballs en la plaça de l'Ajuntament se centraran en el reasfaltat amb paviment vermellós de la banda per als vianants guanyada, que dóna al Consistori, a la fi d'aquest mes. Després, es col·locarà més mobiliari urbà com a jocs infantils i bancs.

Més de 23.000 viatges en la nova línia C1

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat al matí la campanya municipal Pla Respira València Centre, que llança cinc missatges "encoratjadors" en les marquesines per a "traslladar els valors que la ciutat de València pot ser més humana, més saludable i més sostenible".

En la seua compareixença, l'edil ha posat en valor els 23.000 usuaris que han utilitzat la línia C1 de l'EMT després de la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament, així com el descens del trànsit, especialment al carrer de Colón, on ha caigut un 70% respecte al mes de febrer.