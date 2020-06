Una revista americana publica un estudio liderado por UPCT que revela que el confinamiento es efectivo

El trabajo lo acaba de publicar la revista científica norteamericana Geographical Analysis, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El 'paper' científico 'Temporal Analysis of the Environmental Correlates of COVID Incidence in Spain' confirma cómo ha disminuido el la relación entre la incidencia en una provincia cuando se reduce en las provincias vecinas.

Según la investigación, se estima que transcurren once días entre que el individuo se contagia del virus y el momento en el que es diagnosticado, ha explicado López. Factores climatológicos como la temperatura y la humedad son determinantes para la propagación de la infección por SARS-COV2, causante de la enfermedad COVID-19.

Los investigadores también han analizado la influencia de las horas de sol diarias y su relación con la incidencia durante estos 30 días. Contrario a lo esperado, el estudio encuentra una relación positiva entre las horas de sol diarias y la incidencia del coronavirus.

Los autores apuntan la hipótesis de que es más fácil mantener el confinamiento en aquellas provincias con menores horas de sol diarias. Sumando los factores analizados vinculados a la incidencia del clima se evidencia que la mayoría de las provincias limítrofes con el mar y las más cálidas han sido las que han tenido menor incidencia de coronavirus han registrado durante el período estudiado.

"Estos resultados son coincidentes con estudios similares. También avalan la teoría de que la difusión del virus es menor con elevadas temperaturas y humedad", ha indicado López, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Empresa.

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Los investigadores han incluido otras variables sociodemográficas en la modelización. La renta per cápita también es determinante para el contagio por COVID-19, de manera que en las provincias más ricas hay mayor grado de incidencia.

"Son las que reciben más tránsito de individuos", ha agregado el profesor, tras explicar que las provincias con mayor porcentaje de mayores han mostrado menor incidencia debido a que, en general, las personas de mayor edad son las que mantienen una menor interacción social.

Según el estudio, la presencia de transporte masivo en una provincia (Metro) también mantiene una relación positiva con la incidencia de COVID-19 confirmando la hipótesis de que el uso de estos transportes favorecen la transmisión del virus.

El catedrático Fernando López ha colaborado en otros estudios epidemiológicos sobre la incidencia del cáncer infantil en la Región de Murcia y es experto en técnicas de Econometría Espacial.

El estudio lo han realizado Antonio Páez, de la Universidad de Mcmaster (Canadá), junto con las investigadoras de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) Tatiane Meneces, Renata Cavalanti y Maira Galdino da Rocha Pitta.

Los investigadores han utilizado datos de incidencia por provincias en España día a día durante un periodo de 30 días, desde 13 de marzo al 11 de abril.

Han utilizado la información de Datadista para desarrollar un modelo dinámico, evaluando el impacto de las variables del modelo diariamente.