Los mejores destinos para el viaje de los 18 años en España

Llega el verano y la época vacacional y, cómo no, para aquellos jóvenes que tienen la suerte de haber cumplido ya los 18 años, comienza la época en la que decidir qué destino escoger para el viaje primer viaje con amigos.

Estos lugares suelen ser destinos de playa no muy caros, con ambiente juvenil, sitios de interés que visitar y lugares de fiesta y ocio, para poder disfrutar de esta primera experiencia con amigos lejos de casa.

¿Qué lugares escoger

En cuanto se habla de viajes con amigos, uno de los primeros destinos que vienen a la mente es Conil de la Frontera. Este municipio de Cádiz es un destino barato, con buenas playas y mucho ambiente juvenil y nocturno. Además, no todo es fiesta y playa. En Conil no hay que dejar de visitar el centro, con sus callejuelas de casas blancas, además de disfrutar de sus terrazas y mojitos, aprender a hacer snorkel o, incluso, no perder la oportunidad de hacer una visita a Tarifa.

Ibiza es otro de los destinos ideales para ir con amigos, una de las islas más internacionales por su ocio nocturno. Aunque muchas discotecas tienen un ambiente para personas más mayores, hay para todos los gustos. Además, en Ibiza se puede disfrutar de numerosas y encantadoras calas, hacer snorkel o reservar un día para visitar el pueblo de Dalt Vila. Se recomienda hacer una excursión en barco hasta Formentera, isla paradisiaca con aguas cristalinas y arenas blancas.

Para quienes prefieran el norte, San Sebastián es otro de los destinos en los que poder disfrutar con amigos: pasear por el casco histórico de la ciudad, tomarse unos pintxos, bañarse en la playa de La Concha y recorrer su paseo marítimo o disfrutar de las vistas del Mirador del Monte Igueldo son algunos de los planes recomendados para pasar unos días con amigos en esta ciudad.

Otro clásico con amigos es el viaje a Barcelona, otro de los destinos que combinan el ambiente juvenil y nocturno con interesantes sitios que visitar: la Sagrada Familia, un paseo por La Rambla, parada obligada en el monte de Montjuic, paseo por el parque Güell... son innumerables los sitios que se pueden visitar, por lo que siempre es poco el tiempo para visitar esta ciudad.

Mazarrón, en Murcia, es otro de los típicos destinos de playa para disfrutar del sol, el calor y el buen tiempo con los amigos. En esta zona se encuentran playas muy tranquilas donde relajarse. Es recomendable visitar las Erosiones de Bolnuevo o practicar rutas de senderismo.

Por último, otro viaje imprescindible para hacer con amigos es Asturias. Se recomiendan los Lagos de Covadonga, un sitio que se aconseja visitar durante el verano. Además de esta excursión, es recomendable visitar las ciudades de Oviedo o Gijón, otros dos de los lugares perfectos por el norte para pasar las vacaciones.