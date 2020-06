El tarot del día: del 15 al 21 de junio y estrella de la semana

Sota de bastos, La Estrella, 4 de bastos, 5 de bastos, 3 de espadas. Tenemos por delante una semana de fuertes contrastes aunque en general de naturaleza positiva, fructífera o constructiva, como señala la carta de La Estrella, que es la dominante al tratarse de un arcano mayor. Con todo será una semana en forma de montaña rusa con días muy inspirados o afortunados seguidos de otros en los que todo parecerá torcerse y que serán fundamentalmente el miércoles y el domingo. A pesar de todo tendremos por delante una semana de grandes posibilidades si nos esforzamos por canalizar bien nuestros impulsos y energías. Buenas perspectivas en los asuntos del corazón en donde muchos sueños se pueden hacer realidad y tendremos muchas sorpresas.

LUNES 8



15 Caballo de bastos, 3 de espadas, As de Oros: El día tiende a iniciarse con muchos problemas, agobios, ajetreos o preocupaciones sobre todo en asuntos de trabajo o financieros, en otros casos incluso habrá reveses o malas noticias aunque luego más tarde las cosas van a cambiar claramente en positivo y el día puede terminar con una gran alegría o algún triunfo inesperado, una ayuda decisiva o un golpe de suerte que dará la vuelta a la situación. Riesgo de alguna vivencia desagradable en el amor.

MARTES 16



9 de oros, La Emperatriz, El Diablo: Será un día bueno, apropiado o inspirado para toda clase de asuntos mundanos y materiales: negocios, operaciones financieras y toda clase de asuntos relacionados con el trabajo y las finanzas. Pero hay que tener cuidado porque El Diablo también nos avisa de que podríamos sufrir engaños, robos o estafas. En principio el día parecerá afortunado y las cosas irán muy bien pero en realidad conviene actuar con tacto y prudencia. En el amor predominio de la pasión.

MIÉRCOLES 17



9 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas: Estas tres cartas de espadas nos dejan un mensaje muy coherente aunque no necesariamente terrible o fatalista. Sin duda el día no se presenta fácil pero en la mayoría de los casos se trataría de luchas, competitividad, obstáculos o reveses pasajeros. En otros casos realmente el día no irá tan mal sin embargo estaremos atacados por los nervios, la impaciencia o por los problemas que se acumulan. Gran actividad y tendencia a correr muchos riesgos.

JUEVES 18



9 de oros, 10 de copas, 4 de oros: Tras el estrés o la crispación del día anterior nos viene un jueves bastante más armonioso, favorable o fructífero, o así lo sentiremos en muchos casos aunque no sea para tanto. También el día traerá más alegrías o mejores vivencias en el terreno sentimental o familiar. Problemas o preocupaciones laborales o materiales que se van a solucionar o hallaremos el camino para una futura solución. Buen día para moverse y tomar iniciativas tanto de trabajo como personales.

VIERNES 19



Los Enamorados, 6 de oros, El Loco: Para muchos este será el mejor de los días laborables o en el que mejor nos sentiremos, sobre todo en la vida íntima, a veces porque los sueños se irán cumpliendo y en otros casos porque nos invadirán grandes esperanzas ya sea con razón o sin ella. Uniones o reconciliaciones inesperadas ya sea en el amor o relacionadas con el trabajo. El Loco nos dice que será un día de muchas sorpresas y cambios aunque, en la gran mayoría de los casos, muy positivas.

SÁBADO 20



As de bastos, El Mundo, caballo de oros: Este también será un día claramente favorable o en el que tendremos la sensación de que las energías fluyen estupendamente, un día predispuesto al entusiasmo y emociones positivas en general. Gran actividad y ganas de hacer cosas, viajar o hacer deporte y actividades al aire libre, generalmente con muy buenos resultados o una sensación general muy positiva. En muchos casos una gran alegría que llega de forma inesperada en el amor o trabajo.

DOMINGO 21



10 de espadas, 6 de espadas, As de espadas: Tras haber comenzado bastante bien el fin de semana termina con otro día de espadas parecido al miércoles advirtiendo que las cosas se pueden torcer y finalmente todo puede salir de forma muy distinta a como lo teníamos planeado. Pueden surgir reveses o contratiempos que quizás arruinen las buenas perspectivas que esperábamos, especialmente en relación con la vida sentimental o asuntos familiares. Tener cuidado con accidentes.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Estos días nos introducimos en la esfera de influencia de una de las estrellas más gigantes del cielo: Betelgeuse, la principal de la constelación de Orión, una supergigante roja que favorece la promoción, el éxito y los honores, sobre todo trae suerte a las personas luchadoras y audaces. Sin embargo también lleva aparejado el riesgo de sufrir accidentes. Favorece especialmente a los militares y todos los que desempeñan profesiones arriesgadas o toman decisiones muy audaces.