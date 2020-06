El edil cesado de Vilalba lamenta la "decisión unilateral" de la alcaldesa y que "generará desilusión"

En un acto en la tarde este jueves, compareció junto a la otra concejala de Vilalba Aberta, María Xosé Fernández, quien criticó la "unilateral decisión de prescindir" del concejal. Supone, dijo, "prescindir de una parte no menor de los vecinos" y "responde a un intento de poner fin al protagonismo que Modesto Renda estaba cobrando en la gestión gubernamental".

Además, la concejala de Vilalba Aberta ha calificado de "intolerable" el paso dado el "domingo" pasado por la alcaldesa, que "ofreció ocupar a la número dos" de la formación política "el puesto de Modesto Renda injustificadamente", como "obligada condición" para que la formación política "siguiese en el gobierno".

Esta oferta, el propio PSOE local reconoce, en un comunicado de prensa, que se hizo, fue "rechazado desde el primer momento" por parte de Fernández, según ha explicado.

"DESILUSIÓN"

"Pese a la gravedad de la propuesta y de las importantes diferencias políticas en este primer año de gobierno, Vilalba Aberta acordó que no iba a traicionar a los vecinos que votaron cambio rompiendo el acuerdo que un año antes habían suscrito", ha indicado en la rueda de prensa, según han informado en un comunicado.

Pero "tampoco aceptar que se apartar sin motivo justificado a un edil que, desde el primer momento, trabajó como el que más, huyendo siempre de polémicas estériles y dando la cara por la acción política de un gobierno con el que en algunas ocasiones estaba en desacuerdo", ha apostillado María Xosé Fernández.

Por su parte, Modesto Renda ha dicho que es "respetable pero incomprensible" la "decisión de la Alcaldía" y ha lamentado "la desilusión que generará en el conjunto de los vecinos que votó para el cambio", en un ayuntamiento que históricamente ha gobernado el PP y que es la cuna de Manuel Fraga.

PROPUESTAS

Modesto Renda ha defendido que en este tiempo, "solo Vilalba Aberta consideró que era un gobierno de coalición" y propuso reuniones periódicas para coordinar la acción local. Además, ha subrayado que también él propuso un plan reactiva similar al que sí se aprobó en el Ayuntamiento de Lugo para paliar las consecuencias del covid-19, con medidas para autónomos, empresas y familias.

En su intervención, también mostró el "orgullo" por su compañera de formación política, que podía haber "escogido vivir" de la política, sumándose al gobierno municipal, pero optó por quedarse junto a él en el grupo de Vilalba Aberta.

"Unilateralmente, y sin más que una vaga explicación, alguien eligió la opción dos. Para nosotros, es una mala, malísima noticia para el campo progresista, pero hoy comenzamos a construir con muchos una alternativa en la que día a día nos dejaremos la piel", ha asegurado Modesto Renda en su intervención, en la que aseguró que "solo Vilalba Aberta se creyó realmente que esto era un gobierno de coalición y, así, obviamente, es absolutamente imposible trabajar".

CAMPAÑA DE "DIFAMACIÓN"

Modesto Renda fue denunciado por su expareja en 2018 -cuenta con dos sentencias absolutorias de las acusaciones formuladas- pero, según publicó en el mes de mayo el diario 'El Progreso' en medio del estado de alarma se activó en redes sociales lo que Vilalba Aberta denunció como "campaña de difamación" contra el concejal.

Al ser preguntada por Europa Press por si el cese del edil tiene que ver con alguna actitud impropia o denuncia, Elba Veleiro se ha mostrado tajante y lo negó.

"No, no, no, no, en absoluto. No se trata de eso, ni muchísimo menos. No, no, no, en ningún momento tuvo una actitud impropia, lo que no tenemos es esa confianza al 100 por cien de poder ir de la mano en la labor de cada día", se ha explicado.

De hecho, ha aseverado que "para nada, no tiene ninguna denuncia ni hay ningún comportamiento impropio de Modesto Renda". Precisamente, el concejal cesado de sus labores de gobierno, junto con su compañera de Vilalba Aberta, tiene prevista una comparecencia pública en la tarde de este jueves a raíz de su salida del gobierno.