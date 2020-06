El TSJIB avala la decisión del Govern de no autorizar un centro comercial en Ses Fontanelles

De este modo, el Tribunal avala la actuación de la Dirección General de Comercio, en 2018, de denegar la autorización autonómica para la gran superficie, que se pretendía ubicar en el sector conocido como 'Ses Fontanelles I', en el término de Palma.

El fundamento del Govern para no autorizar este equipamiento fue que los terrenos no estaban clasificados como suelo urbano, ni tampoco tenían la condición de solar.

La Sala señala que no se discute que los terrenos no contaban con la clasificación requerida, sino que la empresa alegaba que existía "vicio de desviación de poder" y "discriminación" en relación a una empresa competidora. El Tribunal considera que esos argumentos no han quedado acreditados.

"Para que esa tesis fuera aceptable debería haberse justificado, por lo menos, que las obras del proyecto de urbanización finalizaron realmente en algún momento. Y lo cierto es que las obras no han finalizado nunca, ni siquiera hoy en día, como es notorio", subrayan los magistrados.