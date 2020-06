Ribó nega improvisació en les obres de Plaça de l'Ajuntament de València i diu que el projecte actual és provisional

Igualment, ha dit que la intervenció s'emmarca en el projecte "València ciutat de places", presentat pel govern municipal, i en el "canvi de paradigma de les ciutats" i dels models de mobilitat. Ribó s'ha pronunciat així en el ple extraordinari celebrat en el consistori i impulsat per l'oposició -PP, Cs i Vox- per a abordar la reforma de la Plaça de l'Ajuntament.

S'ha debatut la proposta per a paralitzar les obres de peatonalització provisional d'aquest enclavament i la petició de compareixença de l'alcalde per a donar compte de l'"encàrrec directe" per al disseny d'aquesta actuació, com demanava l'oposició. La paralització sol·licitada ha sigut rebutjada amb els vots del govern local.

L'alcalde ha assenyalat que eixa petició era "el mateix" que el plantejat "fa quinze dies en un ple" diferent des de l'oposició. "És un déjà vu, és exactament el mateix però tornarem a discutir-ho", ha exposat.

Així mateix, ha explicat que aquesta remodelació constava de "quatre fases: participació, peatonalització provisional, concurs d'idees, i projecte i execució" i ha afirmat que és una actuació "que tarda anys". Ha precisat que ara s'està en "la peatonalització provisional" i que quan concloga se seguirà el calendari previst.