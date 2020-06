Cultura.- Les Arts prepara una nova temporada que integrarà espectacles cancel·lats per la Covid "sense sobrecarregar"

Així ho ha asseverat el director artístic del coliseu, Jesús Iglesias Noriega, a preguntes dels mitjans en la roda de premsa de presentació de l'edició 2020 del programa 'Les Arts Volant'.

Sobre si es recuperaran activitats que van caure de l'agenda per la declaració de l'estat d'alarma, ha confirmat que s'està treballant en açò, entre altres coses, amb l'objectiu de complir "el compromís amb els artistes, sense els quals no hi ha gens", ha recalcat.

En aquest sentit, ha avançat que una de les cites que es reprogramarà la temporada que vé és 'Il tutore burlato', de Martín i Soler, que havia d'haver-se representat al maig-juny i que aquest estiu protagonitzarà el cicle ambulant de 'Les Arts Volant' en una adaptació més curta i en valencià. Iglesias ha subratllat que es tracta d'una nova producció del teatre d'òpera i, a més, d'un autor valencià.

En altres casos, ha reconegut, la reubicació serà més complicada, a vegades per les agendes dels propis artistes. En tot cas, ha posat de manifest la "incertesa" amb la qual treballen tots els teatres del món a causa de la canviant situació de la pandèmia.

Quan se li ha plantejat si és possible que la pròxima temporada estiga "més carregada" d'esdeveniments per a absorbir les cancel·lacions d'aquest exercici, ha contestat: "No hi haurà sobrecàrrega, el personal i el pressupost és el mateix i hi ha incertesa econòmica i quant al públic".

El director artístic ha comentat, sobre la dotació pressupostària futura de les Arts, que no té cap informació en aquest sentit però que hi ha una possibilitat global de recessió i "potser és moment" que un responsable d'un centre cultural siga "més conservador" per si venen mal donades. Ací ha agraït l'"aposta per la cultura" que estan fent institucions com la Diputació de València o la Conselleria de Cultura amb el pla 'reaCtivem'.

Sobre qual serà la reacció del públic, ha comentat "com un senyal" que el cicle 'Torna a les Arts', amb el qual el coliseu torna a obrir les portes des d'aquest divendres als espectadors amb concerts de format reduït, va posar a la venda les entrades el dilluns "i eixe mateix dia es van vendre 1.800 entrades".