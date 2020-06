Preparar helados caseros tiene truco: así es el 'gadget' que va a conquistar tu cocina este verano

El buen tiempo y el verano no pueden darse por inaugurados hasta que no disfrutamos de ciertos momentos que asociamos a la época estival. El primer baño en la piscina, una noche de cañas en la terraza con los amigos y una sesión de pedicura para lucir unos pies perfectos en nuestras nuevas sandalias son solo algunos de ellos. En el terreno gastronómico, nuestro verano no comienza hasta que no comemos un helado. Y es que, aunque podemos disfrutar de ellos durante todo el año, es ahora cuando más apetecen. De hecho, muchos, al rememorar esta época del año, recuerdan al detalle el sabor de estas elaboraciones.

Aunque en el mercado existe una gran variedad de propuestas, no hay nada como el sabor de los helados caseros, una creencia que la filosofía realfood ha reforzado, ya que al prepararlos en casa nos libramos de posibles aditivos, colorantes y azúcares añadidos. Así que, lo mejor, es ponernos manos a la obra y elaborar nuestras propias recetas. Los polos son más sencillos de elaborar (sobre todo si contamos con estos moldes originales), pero aquellos que prefieran una textura cremosa deben incluir en su cocina un pequeño electrodoméstico que les va a conquistar: una heladera.

Estos gadgets son perfectos para preparar helados con una textura perfecta y, de paso, aprovechar para que los más pequeños de la casa coman fruta. Además, conseguir una no supone una gran inversión y menos si aprovechas para comprar la heladera de Ikohs que Aliexpress tiene en su catálogo por menos de 40 euros. En ella puedes preparar helados más saludables con los ingredientes que tú elijas de forma fácil y rápida. Tan solo tienes que colocar los trozos de fruta previamente congelados en su interior y activar el motor para que el torno triturador (que conserva todos los nutrientes de los alimentos) haga todo el trabajo. Además, también es apta para preparar mousse, granizados y sorbetes. ¿Te animas a probarlo?

La heladera para fruta, de Ikohs. Aliexpress

Tres recetas para sacarle partido a tu heladera

1 Helado de fresas y frutos del bosque Para disfrutar de este helado, debemos congelar previamente las frutas e introducirlas en el interior de la heladera para que el motor las triture creando el helado.

2 Mousse de limón Para conseguir la textura característica del mousse, podemos incluir, junto con el limón, un yogur, nata o leche condensada.

3 Granizado de sandía No hay nada como disfrutar de la fruta de temporada y, en verano, la sandía es la protagonista. Con esta receta podremos saborearla en cualquier momento.

