Cultura.- Rambleta emetrà en exclusiva l'estrena del final de la sèrie de Berto Romero 'Mira lo que has hecho'

Aquesta nova 'Factoria Rambleta' online comptarà amb la participació dels seus protagonistes: Berto Romero, Eva Ugarte, Jordi Aguilar i el director Javier Ruiz Caldera. La sèrie porta el segell de El Terrat (The Mediapro Studio) i és "una d'eixes històries amb nom propi".

La cita és dimarts que ve, 16 de juny, a les 19 hores en la pàgina de Facebook del centre cultural, una trobada online que conduirà la periodista Bàrbara Ayuso, avança Rambleta en un comunicat.

Després del col·loqui es podrà gaudir en exclusiva de la preestrena online dels dos primers episodis d'aquesta temporada final. L'incombustible Berto Romero tanca la seua actual, realista i divertida trilogia basada en experiències pròpies i alienes sobre el viatge cap a la maduresa d'una parella contemporània.

En la temporada final de 'Mira lo que has hecho', els seus protagonistes Berto i Sandra s'enfronten als nous reptes que tenen com a família nombrosa i com a parella. A més d'intentar funcionar com a equip, han de bregar amb les seues carreres professionals, la família, els amics, els mitjans de comunicació i fins a l'opinió pública. Ara els problemes estan fora.

Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho, José Pérez-Ocaña i la nova incorporació de Clara Segura, en el paper de Daniela, completen el repartiment. Romero es torna a unir a Rafel Barceló i Enric Pardo per a escriure a sis mans el guió d'aquesta reeixida i propera comèdia.

La temporada final de 'Mira lo que has hecho' s'estrena en Movistar+ el 18 de juny (episodis 1 i 2), amb dos nous episodis disponibles setmanalment cada dijous.