Toledo vive su Corpus intramuros y con la esperanza de celebrarlo de nuevo en sus calles engalanadas en 2021

Uno de los que se estrenaba en este Corpus atípico ha sido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que aunque conocía la celebración de su etapa como seminarista y se ha mostrado "feliz y contento" durante la celebración de su primera misa en rito hispano-mozárabe en la Catedral, ha admitido que "no hemos tenido jamás una experiencia de este tipo" y ha confiado en que "no la volvamos a tener".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en declaraciones a los medios antes de asistir a la celebración religiosa, ha invitado a la población castellanomanchega a "que pase un buen día, que lo es de fiesta en Castilla-La Mancha", así como a "reflexionar, fundamentalmente, sobre la esperanza que hay por delante", en el marco de la crisis sanitaria.

En este sentido, se ha referido al impacto del COVID-19, "que ha cambiado hábitos de siglos" y ha asegurado que "lo verdaderamente importante es que, cuando pase, recuperaremos toda la normalidad y todas las tradiciones", ha concluido.

"ORGULLO DE CIUDAD"

Acompañada a la misa en la Catedral por el vicealcalde, José Pablo Sabrido, y por la portavoz del equipo de Gobierno, Noelia de la Cruz, así como por una representación de los grupos políticos de la Corporación municipal, la alcaldesa, Milagros Tolón, de forma previa, ha invitado a los toledanos a vivir este días con orgullo de ciudad.

"Animo a todos a sentir el orgullo por una ciudad que ha demostrado a lo largo de su historia una enorme fortaleza, no solo en sus grandes solemnidades, como la que celebramos hoy, también a la hora de afrontar los retos más duros e inesperados como la pandemia y crisis sanitaria que estamos atravesando", ha dicho la alcaldesa, para añadir que en esta jornada "tan especial y cargada de recuerdos" es importante recordar que "debemos seguir siendo responsables y prudentes para que cuanto hemos avanzando en estos meses de confinamiento no se pierda".

También en declaraciones a los medios antes de la misa, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado que hoy se vive una celebración del Corpus Christi "distinta, sin toldos, sin olor a tomillo", pero un Corpus "especial" para vivirlo desde la fe y para homenajear a los que ya no están, donde "debemos tener en el recuerdo a los más de 3.000 castellano-manchegos que nos han dejado en esta pandemia", así como a los que han luchado, y siguen haciéndolo, para vencerla.

DÍA DE "HOMENAJE Y RECUERDO"

En un día "de homenaje y de recuerdo", el líder de los 'populares' en Castilla-La Mancha ha querido tener un recuerdo para la Iglesia, para "ese centenar de curas que han fallecido en la pandemia y para esos miles de religiosos que durante la pandemia han seguido trabajando y dando ese aliento tan necesario para los creyentes que no se ha perdido ni un solo instante durante la crisis", apuntando que la Iglesia católica es un pilar "fundamental" para la sociedad.

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha trasladado su solidaridad al conjunto de la ciudadanía toledana que este año no puede disfrutar de la tradicional carrera procesional del Corpus Christi por las calles de Toledo pero ha compartido el sentido de la fiesta grande de la capital de Castilla-La Mancha, declarada de Interés Turístico Internacional, que se viene celebrando desde 1342 de manera ininterrumpida.

CORPUS PROVINCIAL

Gutiérrez también ha recordado los diferentes Corpus Christi que se celebran en la provincia de Toledo, destacando la importancia que esta fiesta tiene para las tradiciones y economías locales, animando a celebrarlos el año próximo, algo que será posible con responsabilidad, prudencia y respeto a las recomendaciones sanitarias, para alcanzar la tan ansiada normalidad y que todos y todas podamos disfrutarlo en compañía.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Claudia Alonso, en declaraciones a los medios, ha admitido que esta era una jornada "extraña, agridulce y que jamás hubiéramos imaginado así". "No huele a tomillo, no hay toldos ni guirnaldas que nos guíen, no hay flores ni estandartes, no hay el tradicional bullicio que nos hace recordar lo que somos: tradición y solemnidad", ha lamentado.

A su juicio, este día debe ser un punto de inflexión para "empezar a hablar de que la ciudad de Toledo se va a levantar, de que los toledanos vamos a seguir luchando y trabajando como lo hemos hecho siempre", convencida de que "esta crisis sanitaria y económica la vamos a vencer juntos" y "el Corpus que del año que viene lo podremos celebrar todos juntos".

BOMBAS REALES Y CAMPANAS

Toda vez que la pandemia ha obligado este año a la suspensión de la carrera procesional, la celebración del Corpus toledano se ha centrado en la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada, presidida por primera vez como arzobispo por Francisco Cerro Chaves, que volverá a presidir la Santa Misa en la Solemnidad del Corpus Christi el próximo domingo, día 14, a las 12.00 horas.

Ese día, a las 19.00 horas, tras la Adoración Eucarística y el rezo de vísperas, se celebrará, como es habitual, la procesión por el interior de las naves del templo primado. No obstante, este viernes, sábado y domingo el Santísimo quedará expuesto en la custodia de Arfe, al finalizar la misa, para los fieles que deseen.

El Ayuntamiento, de su lado, tras la suspensión de todas las actividades que giraban en torno a la Semana Grande de la ciudad, ha organizado una exposición en el portal web del Archivo Municipal con fotografías inéditas de la celebración del Corpus y un recorrido virtual por los mejores monumentos florales expuestos en la carrera procesional a lo largo de los últimos 19 años.

En cualquier caso, y aunque la capital regional se ha quedado este año sin visitas a patios, sin conciertos, sin actos sociales y de toda índole y sus habitantes y visitantes no han podido ver lucir los toldos y adornos de la carrera procesional desde los días previos a la festividad, sí han podido disfrutar a las 8.00 horas del sonido del tradicional lanzamiento de las Bombas Reales y este mismo jueves, a las 20.00 horas, podrán oír el homenaje de campanas en los campanarios de todos los barrios de la ciudad por el Corpus.