El encuentro sobre el futuro de las plantas de Alu Ibérica se salda sin ninguna "concreción" al no asistir las empresas

De ello ha informado el conselleiro de Economía, Francisco Conde, tras el encuentro telemático en el que también han participado representantes del Ministerio de Industria, Principado de Asturias y de los comités de las fábricas.

Las antiguas plantas de Alcoa fueron vendidas al fondo suizo Parter en 2019. Alu Ibérica anunció durante el estado de alarma que se revendían estas fábricas a Grupo Industrial Riesgo. Mientras, los trabajadores han reclamado en las últimas semanas con diferentes protestas la intervención pública ante la incertidumbre sobre el futuro de las factorías y la falta de garantías sobre el proyecto.

Conde ha cargado contra la "la falta de respeto" del Gobierno central por la "ausencia de la ministra y los máximos responsables del Ministerio de Industria" -a la reunión tampoco ha asistido el secretario general de Industria, Raül Blanco-, unido a la no presencia "de las propias empresas que están interviniendo en la posible solución y futuro de los propios trabajadores".

"Lamentablemente hoy se constató la falta de respeto del Ministerio hacia los trabajadores de Alu Ibérica, hacia Galicia, hacia Asturias, con la ausencia de los máximos responsables del ministerio de Industria", censura.

En esta línea, Conde lamenta que el Ministerio "demuestra una vez más que la industria no está en su agenda, Galicia no está en su agenda". "Lamentablemente hoy 350 trabajadores no tienen una concreción de cuál puede ser su futuro, de cuál es la realidad de los compromisos asumidos en su momento por Alcoa y por Parter, que estuvieron garantizados por la propia ministra de Industria", apostilla.

"Estamos ante una indefinición, una incertidumbre, sin precio eléctrico, sin la convocatoria de la subasta", ha proseguido en sus quejas el conselleiro.

Por su parte, los trabajadores de Alu Ibérica de A Coruña celebrarán una asamblea a partir de las 16,00 horas de este jueves para evaluar medidas a tomar.