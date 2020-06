Empresas y ayuntamientos de Lleida rechazan "racismo de ningún tipo" en la campaña de la fruta

Ezquerra ha explicado que unos 50 alcaldes y empresas del sector han acudido a este acto por una indignación que comparten con los agricultores por lo que están transmitiendo algunos medios de comunicación, ha dicho, y "como pincelada" ha mostrado un audio de unas recientes declaraciones publicadas.

"Como habéis escuchado dice: 'Cuando llegamos para coger la fruta, los agricultores y los alcaldes de los pueblos en los que trabajamos nos tratan sin respeto, como si fuéramos animales'. Eso es inadmisible, ha afirmado Ezquerra.

"Hoy estamos aquí unidos para decir que 'no' y para pedir respeto por nuestras familias y por nuestros pueblos y por nuestra manera de ser y trabajar", ha afirmado el alcalde.

"A los que nos quieren arrodillados les decimos que no, que nuestra tierra es una tierra de hombres y mujeres libres que no tienen problema en pedir perdón cuando hace falta, pero que nunca se dejan utilizar cuando alguien utiliza una mentira y la difamación sin importarle daños económicos", ha remarcado.

Ha añadido que en Lleida los productores de fruta han tenido en los últimos cuatro años unas 100 inspecciones de trabajo de media, en las que se han abierto unos 15 expedientes "de los que la gran mayoría era por falsedad documental de la identidad del trabajador".

También ha explicado que los agricultores leridanos cubren desde hace años sus actividades con personas que vienen de muy lejos, muchas con contratos en origen y que les ofrecen trabajo y alojamiento y ha precisado que cada plaza de alojamiento implica una inversión de 5.000 euros.

El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, ha dicho que los agricultores no son responsables de que haya personas durmiendo en el Centre Històric de Lleida, de las que ha dicho que no todas son temporeras.

"No queremos que haya gente durmiendo en la calle, pero no se puede culpar a los agricultores. En este asunto tienen que intervenir las administraciones, la Generalitat y el Estado", ha dicho.

35.000 TRABAJADORES

Según sus datos, de las 35.000 personas que se contratan cada año para trabajar en la campaña de recogida de fruta en toda Lleida, un 85% son extranjeras.

El subdelegado del Gobierno ha explicado que su presencia en el acto responde a una invitación del alcalde de Alcarràs y a su compromiso con municipios y sector en los últimos meses en los que se ha reunido en numerosas ocasiones para afrontar la epidemia de coronavirus.

José Crespín ha dicho que "cuando se habla de la campaña de la fruta se habla de una campaña social y humanitaria que transita en paralelo con la realidad del campo cada año" y ha añadido que cada vez que se apunta una sombra en el sector agrario se cierra la puerta de un mercado.

Ha explicado que, con el decreto de declaración del estado de alarma, se creó la posibilidad de que no hubiera trabajadores suficientes para la recogida de la fruta y que con los cambios legislativos esa situación no se produjo, porque un volumen importante pudo podido trasladarse a Lleida a trabajar y ha explicado "que se han desplazado también otras personas que no están en condiciones de trabajar y ha generado una realidad alrededor".