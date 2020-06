Navarro proposa Lima i Davó que la futura direcció de Podem demane revisar el Botànic davant l'escenari post-Covid

"La crisi de la Covid-19 ens porta a un escenari inesperat i totalment diferent de l'escenari de partida i les forces polítiques del Botànic no podem obviar la nova realitat", ha explicat en un comunicat.

Així, ha prosseguit, "les necessitats de les persones, de les famílies i de les empreses han canviat, el perill d'exclusió social i de desigualtat ha augmentat, el perill del tancament d'empreses i l'augment de l'atur és evident i correm el risc de retrocedir en igualtat entre homes i dones per l'increment de les càrregues familiars amb el confinament i el teletreball".

Navarro ha destacat que "les prioritats segueixen sent les mateixes" que quan es va firmar el pacte entre PSPV, Compromís i Unides Podem, però "el full de ruta no pot ser el mateix" i no es pot pretendre que la pandèmia "no ha existit".

Des de la seua candidatura, Un Podem al Capdavant, en la qual s'integren Àngela Ballester i Jaume Monfort, que van liderar l'acord per a subscriure eixe segon Botànic, s'afronta l'Assemblea Ciutadana com "una oportunitat per a debatre sobre el paper de Podem en els governs i en la societat valenciana, en un to tranquil i amb mirada llarga".

Per açò s'ha dirigit a les altres candidates, Pilar Lima i Naiara Davó, per a proposar-los aquest acord: que la futura direcció de Podem convide els partits del Botànic a debatre i revisar l'acord per a adaptar-ho la nova realitat.

"El Botànic és el millor govern que podrien tindre els valencians per a afrontar aquesta crisi i els seus perills, però no ens podem conformar amb fer-ho millor del que ho hauria fet la dreta. No estem en els governs per a estar, estem per a impulsar polítiques transformadores i valentes, eixe ha de ser el paper de Podem, especialment en aquests moments difícils per a tanta gent", ha subratllat Navarro.