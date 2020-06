Antifrau obri expedient per la contractació "exprés" del projecte de la Plaça de l'Ajuntament de València

Els edils i consellers del PP van presentar la denúncia davant aquest organisme per les presumptes irregularitats en la contractació exprés per part de l'EMT del projecte de peatonalització de la plaça de l'Ajuntament a l'empresa La Pasatgeria, en la qual al·legaven que es va fer "en temps rècord de tres dies" des que es va informar de la necessitat fins a la contractació, "sense demanar tres pressupostos i encarregant el treball a dit a una única empresa", segons ha informat el PP en un comunicat.

A més, denunciaven que es va fer "apurant el màxim permès per llei perquè siga considerat contracte menor, 14.950 euros, 50 euros per sota del màxim permès". A més, afig que l'administradora de l'empresa és un alt càrrec de la Generalitat, que va deixar la societat el mateix dia en el qual l'EMT va adjudicar el contracte.

Els consellers del PP demanen que s'inicien les actuacions necessàries per part de l'Agència "a fi d'aclarir els fets anteriorment denunciats i s'adopten les mesures que en dret corresponguen per a depurar les responsabilitats a les quals pertoque".

El grup municipal 'popular' ja va informar que, de la documentació a la qual havia tingut accés, es desprèn que l'informe motivador del projecte de peatonalització "no és avalat ni firmat per cap tècnic de l'EMT ni de l'Ajuntament i és el propi gerent qui firma l'informe i qui fixa el preu del mateix sense cap argumentació".

L'informe està firmat pel gerent de l'EMT el 8 de juliol, l'endemà l'estudi envia l'oferta per a la realització del projecte per a la Plaça de l'Ajuntament ajustant-se al preu establit per l'EMT i l'endemà passat, l'11 de juliol, el gerent va firmar l'adjudicació del contracte. En la documentació s'especifica que només es va sol·licitar a una empresa l'oferta.

DIMISSIÓ DE GERENT I GREZZI

"En definitiva un contracte a dit, on el preu ho fixa el propi gerent de l'EMT, el mateix al que van robar 4 milions d'euros dels comptes de l'empresa i a qui se li va pujar el sou després de l'estafa", indica el PP, la portaveu del qual, María José Catalá, demana tant el cessament del gerent com del regidor responsable de l'EMT, Guiseppe Grezzi.

La portaveu 'popular' també ha desvetlat que el dictamen sobre el projecte de disseny de peatonalització de la plaça de l'Ajuntament "va arribar quasi un mes abans que estiguera presentat el projecte en l'Ajuntament de l'empresa La Paisatgeria".

Catalá denuncia que en la tramitació de la contractació de les obres de la plaça de l'Ajuntament "s'han incomplit totes les instruccions i recomanacions sobre contractació en relació als contractes menors". "Aquest encàrrec a dit pot comportar conseqüències a aquells que han dut a terme aquesta mala praxi de contractació i que algun interés tindran", assenyala, i recierda que també va demanar "explicacions immediates" a l'alcalde, Joan Ribó.