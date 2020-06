Nia, ganadora de 'OT 2020': "Quiero hacer música latina con acento canario"

El concurso musical Operación Triunfo ha cerrado su convulsa y partida edición de 2020 con Nia como ganadora. OT acaba con un 12,2% de cuota media de pantalla y 1.655.000 espectadores para La 1. 1.729.000 espectadores si se suman los usuarios que lo vieron en diferido.

Según destaca TVE, el 45,6% de la población en España lo ha visto en algún momento y anuncian que en lo digital, muy importante en este formato que siguen muchos usuarios por internet, se produjeron más de 500 millones de visualizaciones de vídeos en el canal digital de RTVE.

El regreso a la Academia, tras el parón por el periodo de cuarentena por el coronavirus, tuvo en su emisión en el canal de YouTube cerca de 150.000 espectadores, récord en el canal.

Los cinco finalistas del concurso, Hugo, Eva, Anaju, Flavio y la ganadora, Nia, atendieron a la prensa de forma remota por videoconferencia tras una emotiva gala final.

Sin apenas haber dormido todos aseguraron sentirse como unos “privilegiados”.

Flavio, que quedó en segunda posición, “habrá que trabajar con la tradición de que a los segundos de OT les va bien”. Cuando salga el joven se tomará “unos días de relax” y después “llamará a la discográfica para empezar a trabajar”.

Nia, favorita desde las primeras galas, aseguró que no siempre confió en su victoria: “pasan cosas que te hacen plantearte que no” y reconoció que sintió inseguridad porque es “muy exigente” consigo misma.

Todos los años, tras acabar la edición se ponía en marcha una gira en la que los triunfitos interpretaban sus temas más famosos de la edición y que recorría numerosas ciudades españolas en conciertos multitudinarios. Eso es difícil ahora, por las restricciones por el coronavirus, pero podría haber una pequeña esperanza.

Brian Sellei, mánager y asesor de Operación Triunfo anunció que podría haber conciertos y una pequeña gira de OT. “Estamos trabajando en conjunto con el gobierno de Madrid y Barcelona para hacer dos conciertos con un aforo reducido en espacios grandes y con público virtual”, una suerte de "concierto híbrido" que podría seguirse en directo o desde casa.

La ganadora, Nia, aseguró a 20minutos.es que tiene claro qué quiere hacer a partir de ahora. “Yo quiero hacer música latina. No sé si en inglés o español, pero quiero que tenga sabor latino y si puede ser acento canario”, aseguró.

"Ir a Eurovisión no me lo he planteado, no sé si estoy preparada, es demasiada responsabilidad", dijo la ganadora de Operación Triunfo preguntada sobre esa posibilidad, aunque el año que viene será Blas Cantó quien represente a nuestro país.

Sobre el relevo de Roberto Leal, presentador de OT y que no repetirá la próxima edición por su fichaje por Atresmedia, Noemí Galera, directora de la Academia de OT dio su solución: "Sería un puntazo que Ricky Merino empezara en 2008 que no le pusimos la pegatina, en 2017 que entró y luego empezó a presentar el Chat y luego acabara presentando las galas.. ahí lo dejo".

El propio Ricky, extriunfito y ahora presentador del Chat, un programa en dorecto emitido tras las galas, dio su opinión: "No me lo he planteado… ¿me gustaría? Claro que me gustaría, pero son palabras mayores. He aprendido mucho en el chat".