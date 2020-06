Coronavirus.- La Comunitat està "en condicions" de passar a fase 3 amb una incidència del 4% i fins a 13.900 test al dia

Per a afrontar aquesta etapa amb garanties, s'ha compromès a una recuperació "plena" de l'activitat amb la contractació progressiva de personal fins a 1.200 sanitaris, juntament amb el manteniment de les vacances d'estiu, l'obertura d'alguns centres matins i vesprades, un impuls de la telemedicina i la recuperació del pla contra les llistes d'espera.

En la comissió de Sanitat de les Corts, després d'un minut de silenci i un aplaudiment per als sanitaris, ha comparegut a petició pròpia per a informar del pla de desescalada i de PP i Cs per a fer balanç de la gestió de la pandèmia. L'oposició ha reclamat que no espere la fi de la crisi per a assumir la seua responsabilitat política.

Barceló, "sense pecar d'optimisme ni autocomplaença", ha destacat les dades actuals: 11.357 casos confirmats amb PCR, 2.332 d'ells actius, i fins a 374.197 proves realitzades. Des de la seua última compareixença, el 23 d'abril, els ingressos han baixat un 83%, un 90% en UCI, i les altes suposen el 77,9% dels positius. En els últims 14 dies s'han confirmat "només 196 nous casos".

Són xifres que ha lligat a l'esforç de ciutadans i sanitaris, però ha cridat a no baixar la guàrdia ni "caure en l'error que ja ha passat". Açò sí, ha garantit que segueixen "convençuts" a estar en condicions per a passar de fase si ho autoritza el Ministeri, davant l'evolució favorable de les últimes setmanes i el reforç de personal.

La titular de Sanitat ha posat l'accent que per damunt de tot està la salut dels cinc milions de valencians, àdhuc reconeixent la crisi social que vé "si no es reactiven com més prompte millor les activitats socioeconòmiques". "La prudència de hui és la seguretat de demà", ha insistit.

NOUS CONTRACTES

En funció de les necessitats, ha anunciat la contractació progressiva de fins a 1.200 treballadors per a cobrir vacances i permisos de sanitaris, 615 en una primera fase d'infermeres, auxiliars i zeladors. La d'infermeres s'amplia a les qui acaben els seus estudis, vacants o temporals per sis mesos renovables, mentre els 241 llocs administratius seran per a consultes telefòniques i la incorporació de metges especialistes anirà a atenció primària i comunitària.

Barceló ha ressaltat les 4.229 "places Covid" eventuals creades al març i prorrogades fins a finals de novembre: 3.467 d'atenció especialitzada, 730 de primària i 32 en salut pública, juntament amb les 61 de salut mental anunciades la setmana passada. També ha avançat una major atenció de patologies diferents al virus en els ambulatoris per a "alleugerir les agendes" i poder desinfectar-los.

En aquest pla es mantindrà la vigilància de casos sospitosos i el seguiment de qualsevol positiu. Ara realitzen test tots els laboratoris d'hospitals públics valencians i altres deu de fundacions i entitats, amb capacitat per a 10.600 i 3.300 diaris, respectivament. "Al maig realitzàrem un 97% més de proves que a l'abril i esperem seguir millorant", ha confiat.

Paral·lelament, Conselleria treballa "sense descans" per a adaptar els protocols del Govern al retorn de les empreses i l'oci, perquè "no podem parlar de normalitat sense les activitats que ens animen, apassionen i caracteritzen com a valencians". Entre elles ha ressaltat l'obertura de piscines i platges o les escoles d'estiu.

L'altre "repte" és començar a compensar l'activitat interrompuda per la pandèmia. Barceló ha enviat instruccions als departaments perquè ho facen en funció de la seua situació i ha avançat la possibilitat que alguns centres de salut atenguen matins i vesprades a l'estiu, també sobre la base de les seues necessitats i "respectant les merescudes vacances".

LLISTES D'ESPERA, AUTOCONCERTS I TELEMEDICINA

Per a combatre les llistes d'espera, el seu objectiu és recuperar el pla 'Òptima', presentat a l'inici de l'any amb resultats "esperançadors", per a agilitzar operacions i diagnòstics. S'ha mostrat oberta a estudiar els programes d'autoconcert per a obtindre el "màxim rendiment" i a un impuls de la telemedicina.

Tot açò, ha garantit, anirà acompanyat de més compres de material durant l'estiu per al magatzem de Fira València després de l'arribada de 26 avions i dos vaixells. Entre el rebut i el compromès, la Comunitat disposarà de 102 milions de guants, 60 milions de mascareteas, 6 milions de bates, 3 milions de calces, 2 milions de barrets i 610.000 granotes.

Sobre les dades per municipis, publicades la setmana passada, ha defès que era el moment de donar-les i que no es va ocultar "cap per negatiu que fora", per a lamentar que "alguns vullguen fer d'açò un arma llancívola". Per contra, ha reblat que "hui estem més a prop que mai de superar la crisi sanitària".

PP, CS I VOX EXIGEIXEN LA SEUA DIMISSIÓ

Durant el debat, el PP ha criticat la consellera socialista per "jugar a l'amagatall durant quatre mesos en una actitud irresponsable i infantil". "Està esgotada i el pitjor és que ho sap, no espere l'intercanvi de cartes 'botàniques'", li ha etzibat José Juan Zaplana.

Cs ha coincidit a denunciar l'"opacitat" de Sanitat i a exigir la seua dimissió, a més de lamentar que perquè "torna a deixar la responsabilitat als departaments". Vox ha arribat a afirmar que "té 1.400 morts a les seues esquenes i humilia els sanitaris sense un àpex de culpa".