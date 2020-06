Pontón acusa a Feijóo de querer ser "el listo de la clase" sin tener preparada el fin del estado de alarma

En un acto de presentación de la candidatura por la provincia de Lugo, Pontón ha recordado que el covid-19 llegó "para poner patas para arriba nuestras vidas" y, desde hace tres meses, "han cambiado muchas cosas", tras vivir una "situación inédita como es una pandemia, con costes muy altos" en el ámbito sanitario, social y económico. Que ahora, dijo, "requieren el máximo rigor y responsabilidad, también por parte de la Xunta".

Por ello, ha advertido de que "no es una carrera en la que lo más importante es llegar primero, sino bien". "No se trata de llegar más rápido, o como dice el refrán 'no por más correr se llega más pronto'", ha advertido la dirigente nacionalista, quien ha acusado al Gobiernod e Feijóo de una "total improvisación sin tener los deberes hechos, sin un protocolo claro para la ciudadanía de cómo actuar y qué hacer a partir de ahora".

"¿Qué sentido tiene anunciar el fin del estado de alarma, sin protocolo?", ha señalado Pontón, quien ha asegurado que Feijóo "está cayendo en la misma improvisación que le criticó al Gobierno central".

ACTUACIONES

En este sentido, se ha preguntado "qué va a pasar con las escuelas infantiles, con el inicio de curso, con los aforos públicos y privados, con los centros de día", entre otras cuestiones, una vez que se levante el estado de alarma, una cuestión que "preocupa a miles de personas en este país".

Son "cuestiones" que, dijo, "el candidato del PP tenían que haber aclarado antes de hacer anuncios de autobombo para quedar como el listo de la clase". Por ello, ha instado a ser "responsable" en una "cuestión tan seria como una desescalada de una pandemia".