El PSOE pide implantar medidas para aumentar la seguridad vial laboral

Pérez, en rueda de prensa en compañía de los concejales socialistas Jorge Quero y Carmen Martín, ha señalado "el notable descenso de la contaminación de nuestra atmósfera por la reducción del tráfico urbano durante el confinamiento".

"Los niveles dióxido de nitrógeno han bajado desde un 61 por ciento hasta el 53 por ciento en nuestra ciudad, es una reducción significativa respecto al año anterior en las mismas fechas", ha valorado.

Por ello, ha incidido en que "debemos seguir dando pasos en esta dirección e implantar el plan Málaga Central, porque queremos una ciudad pensada para las personas, caminable, a la vanguardia de la seguridad vial y que promueve el transporte sostenible ante otros medios de transporte más contaminantes".

"La ciudadanía malagueña tiene que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva realidad, salimos a la calle y nos damos cuenta que la ciudad no está pensada para las personas, las aceras no nos permiten adoptar la distancia social", ha dicho, añadiendo que "si amplía el espacio de movimiento del peatón, aumentan los desplazamientos a pie y por medios no contaminantes, luego ayudamos a conservar en nuestra ciudad un aire limpio y mejora nuestra calidad de vida". "Todo está recogido en nuestra apuesta por una Málaga Central", ha recordado.

SEGURIDAD VIAL LABORAL

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha señalado que "si queremos impulsar el uso de la bicicleta en nuestra ciudad, lo primero que debemos hacer es garantizar la seguridad del ciclista y también de los motociclistas".

Al respecto, ha explicado que en esa misma comisión pedirá la implantación con carácter urgente y obligatorio de planes de Seguridad Vial Laboral en el Ayuntamiento de Málaga, organismos, empresas públicas, fundaciones y entidades colaboradoras. "El clima, turismo y la facilidad de reducir la distancia entre trayectos del 50-70 por ciento sitúan a Málaga, en una de las ciudades españolas con más motocicletas y ciclomotores", ha destacado.

"En el año 2019 se registró el número más bajo de muertes en carretera en nuestro país. Sin embargo, la única cifra en la que aumentó los fallecidos fue en el grupo de usuarios vulnerables, que son lo peatones, los ciclomotoristas, los motoristas y los ciclistas", ha recordado, precisando que "en el caso de las muertes en motocicleta se alcanzó los 264 muertos, las más alta desde el 2009".

En este sentido, ha agregado en relación con la mortalidad, que es "otro motivo por el que debemos segregar el tráfico motorizado del peatón o de la bicicleta".

Por ello, ha continuado, se pedirá además al Ayuntamiento de Málaga "que promueva el uso del airbag entre los motoristas, en colaboración con los agentes sociales, con el objeto de reducir la gravedad y consecuencias de los accidentes para los motoristas, además, de implantar el airbag entre los trabajadores municipales, sobre todo de Policía Local".

También pedirán que aumenten las zonas de estacionamiento de bicicletas y puntos de recarga de los vehículos de movilidad personal (VMP) en la calle, en empresas públicas, organismos y entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Málaga.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y NEOALBÉNIZ

Por otro lado, el concejal socialista Mariano Ruiz ha valorado las iniciativas relativas a la rehabilitación urbana y paisajista de la ciudad, más aún en el conjunto histórico de Málaga.

No obstante, ha señalado que el proyecto Neoalbéniz "se ha convertido en un despropósito y está repleto de incongruencias". "En el plano estético, tendrá un impacto visual tremendo, difícilmente encajable en el Pepri Centro", ha advertido.

De igual modo, ha afirmado que "es un proyecto que no cuenta con el consenso de nadie. Recibió informe desfavorable de Cultura con el anterior gobierno de la Junta por la especial situación de riesgo, por las medidas de protección insuficientes del proyecto y por requerir de excavación arqueológica previa. Por arte de birlibirloque el nuevo gobierno andaluz lo convirtió en favorable. La disconformidad con este proyecto ha sido ampliamente manifestada".

"El Colegio de Arquitectos también reclamó más transparencia. Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo en todas las etapas del procedimiento administrativo de este proyecto y seguimos haciéndolo", ha reiterado.

Por otro lado, Ruiz ha manifestado que "resulta llamativo que en este último consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo tengamos que hacer frente a sentencias y autos por valoraciones erróneas de justiprecios de expropiaciones y sus intereses de demora de casi cautro millones de euros. El desorden, el caos y la mala praxis de este órgano siguen sangrando los bolsillos de los malagueños".

Además, ha dicho, "se nos ha planteado una modificación presupuestaria para hacer frente a proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles de los años 2017 y 2018 que ascienden a 1.329.027 euros".

"Se minora la inversión en proyecto tan importantes como los Paseos Marítimos de El Palo y Pedregalejo que ven reducida su financiación a la mitad", ha señalado, añadiendo que Urbanismo, "que debe ser el motor de avance de la ciudad, presenta unos índices de ejecución irrisorios además de contar unas cuentas irreales".

"Con este trámite el equipo de gobierno nos da la razón y asume la inoperancia de sus presupuestos. Además, han sido lentejas, si te gustan bien y si no las dejas. Nos han dado una modificación presupuestaria que no ha sido ni negociada, ni debatida ni consensuada. Han dejado pasar una oportunidad de avanzar hacia el consenso", ha concluido.