Ciriza defiende el acuerdo sobre carreteras y se van a mantener reuniones con asociaciones de transportistas

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento sobre las consecuencias económicas de los peajes en carreteras navarras para las empresas de la comunidad, Ciriza ha recordado el principio de acuerdo alcanzado este mismo miércoles y ha explicado que se van a mantener reuniones y contactos con las asociaciones de transportistas de Navarra para "seguir abordando sus propuestas entre las que se encuentra una posible política comercial".

Ha explicado, además, que se mantienen "conversaciones con Hacienda para estudiar otras opciones, pero siempre desde la máxima seguridad jurídica".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Javier García ha reprochado a María Chivite que no haya contestado ella a la pregunta, cuando estaba dirigida a la presidenta, y ha considerado que no ha querido responder porque "en la legislatura pasada rechazaba cualquier tipo de peaje y ahora quiere poner en marcha un nuevo impuesto".

En su opinión, la jefa del Ejecutivo foral "cede al chantaje que hace Bildu para poner peajes a vehículos pesados para mantener su sillón". Y se ha mostrado contrario a "poner peajes a los transportistas navarros que ya pagan más de 275 millones de euros a las arcas forales". "No vamos a permitir que los transportistas paguen la pésima gestión del Gobierno en carreteras", ha señalado.

El consejero Ciriza le ha contestado que su intervención le deja "atónito" y ha criticado que "insistan una y otra vez en cuestiones implanteables por un Gobierno con un mínimo sentido de responsabilidad". Ha preguntado así al representante de Navarra Suma si "insinúa que se reduzca el presupuesto de sanidad o educación" y si "pretenden" que el Gobierno "se quede de brazos cruzados con la crisis que se avecina".

"Su posicionamiento en este asunto me deja perplejo", le ha dicho a García y ha incidido en que "este Ejecutivo no contempla no hacer nada, la inacción se la dejamos a ustedes".