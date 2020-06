Compromís insisteix a demanar col·laboració en la gestió de l'IMV per a "evitar el col·lapse" de servicis socials

En un comunicat, el diputat Carles Esteve ha afirmat que l'IMV "funciona a la Comunitat Valenciana des de fa dos anys en forma de Renda Valenciana d'Inclusió" i té a més associats "uns itineraris que acompanyen la persona a desenvolupar el seu propi projecte, buscar treball i fórmules d'inclusió en la societat, que és un aspecte que l'IVM no està oferint per una qüestió de competències".

Ha incidit també que els servicis socials dels ajuntaments estan preveient que van a tindre "un devessall de persones demanant la gestió de l'IVM, que a dia de hui no sabem amb certesa com va a ser, sent que no tenen competències". "Açò significa que se saturarà un servici que, ara com ara, ja té suficient treball amb la càrrega de la Covid-19 i la gestió dels propis programes municipals i autonòmics de caire social amb una gestió que no els correspon", ha afegit.

Per açò, allò que plantegen des de Compromís és "tan senzill com que s'habiliten mecanismes de coordinació entre el Govern central i la Generalitat Valenciana amb els ajuntaments", ja que l'IMV "suposa un pas decidit per a reforçar la lluita contra la desigualtat" però "aquesta aposta ha d'anar en línia amb els programes existents en les diferents autonomies, per a reforçar les polítiques pròpies que desenvolupen, en el seu marc competencial, els governs autonòmics".