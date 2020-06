Gonzalo Montoya recibe 800 euros de multa por culpa de alguien que usó su DNI tras ser pillado fumando 'porros'

El concursante de Gran Hermano y de La isla de las tentaciones Gonzalo Montoya ha contado en un vídeo de su Instagram que ha tenido que pagar 800 euros de multa por una sanción que no le correspondía, según su versión.

"Yo creo que esto le pasa a todo el mundo en la vida pero no como a mí, porque creo que tengo cara de primo, de tonto y muy mala suerte", decía flagelándose a la hora de contar la cara anécdota.

"Hace cuestión de ocho meses o así perdí el DNI y no lo denuncié, error por mi parte", reconocía el concursante, expareja de Susana Molina, también concursante de GH y LIDLT.

"Ahora me llega una multa de 800 euros porque me han cogido fumando porros en Arganda del Rey, que no tengo ni pu... idea de donde co... está", contaba.

"Por no haber denunciado pues el pajarillo al que detuvieron dio mi DNI y claro, ya no se puede demostrar... Total, que he tenido que pagar 800 euros", acababa Montoya.

Habitualmente ante la pérdida de DNI se recomienda dar parte en una comisaría para dejar constancia de que ese documento no está en el poder de su titular, por si se cometen fraudes o similares con el mismo.