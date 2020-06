La jutgessa processa Ciscar per utilitzar l'IVAM per a promocionar el seu fill

La magistrada del Jutjat d'Instrucció número 21 de València, que investiga presumptes irregularitats comeses en l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), ha processat la seua aleshores directora Consuelo Ciscar per presumptament aprofitar-se de la institució per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com 'Rablaci'.

Es tracta de la peça principal del cas IVAM i, juntament amb Ciscar, també s'ha encausat al propi artista 'Rablaci', a un empresari i a tres exdirectius o empleats de l'IVAM: l'ex-director econòmic administratiu, Juan Carlos Lledó; l'exdirector de Publicacions i Acció Exterior, Norberto Martínez; i una funcionària. En canvi, ha arxivat les diligències per a altres cinc investigats.

Existeix una segona peça d'aquest procediment en la qual s'ha investigat un presumpte frau milionari amb l'adquisició de reproduccions d'obres de l'escultor mort Gerardo Rueda. Per aquests fets, que esperen data de juí, van ser processats a la fi del passat any Consuelo Ciscar -per a qui Fiscalia demana sis anys de presó-, Lledó i el fill i hereu de l'artista, José Luis Rueda.

Aquesta nova interlocutòria, que tanca la fase d'instrucció de la peça principal oberta el 2015 després d'una denúncia de Fiscalia Anticorrupció, assenyala que els fets podrien ser constitutius, en relació de concurs medial, de delictes continuats de malversació, prevaricació administrativa, suborn i falsedat de document oficial.

Consuelo Ciscar ha mantingut durant tota la instrucció que no va utilitzar els recursos del centre d'art per a promocionar la carrera del seu fill perquè tant la trajectòria en el món de l'art de 'Rablaci' com la seua pròpia eren "excel·lents".

No obstant açò, la magistrada difereix. Segons consta en la seua resolució, Ciscar es va aprofitar de la seua "posició de superioritat com a directora gerent de l'IVAM" i va fer un "ús personal" d'aquesta institució pública per a "construir i promocionar la carrera artística del seu fill".

Ho va fer, d'acord amb la resolució, per mitjà de dues vies. La primera passava per usar treballadors i diners del museu per a destinar-lo a eixes finalitats. La segona consistia a concedir serveis o comprar obres d'art amb càrrec als fons de l'IVAM a entitats o artistes coincidint amb exposicions i/o edició de catàlegs de 'Rablaci', fill també de l'exconseller de Solidaritat i exportaveu del PP en Les Corts Rafael Blasco, condemnat pel cas Cooperació.

Així, la interlocutòria, que pot ser recorreguda tant en reforma com en apel·lació, enumera múltiples correus electrònics intervinguts durant la investigació "que indiquen que a les ordres de la senyora Císcar diversos treballadors de l'IVAM van prestar els seus serveis per a la construcció i/o promoció de la carrera artística del seu fill".

Els treballadors van prestar eixa col·laboració entre els anys 2008 i 2010 en diferents àrees com les relacions institucionals, la confecció de currículums de 'Rablaci' o l'edició i traducció de catàlegs i textos. Igualment van participar en l'organització d'exposicions i del transport de les seues obres d'art, fonamentalment escultures i fotografies, en països com Cuba, Mèxic, l'Argentina o la Xina, entre uns altres.

Un dels encausats, un col·laborador independent de l'IVAM que redactava en paral·lel textos per a les mostres del fill de Císcar, va ser designat a l'octubre del 2012 director de Publicacions del museu, nomenament en el qual la magistrada aprecia una contraprestació a eixos treballs.

La resolució detalla també pagaments amb fons de l'IVAM a entitats, crítics d'art o artistes que es van veure beneficiats mitjançant la compra o exposició internacional de les seues obres, el comissariat de mostres o la contractació de publicacions a canvi, presumptament, de la seua col·laboració en la promoció i la formació de la carrera artística de 'Rablaci'.

Adjudicacions "irregulars"

La interlocutòria arreplega multitud d'adjudicacions "irregulars" de serveis per part de la cúpula directiva de l'IVAM a diferents societats d'un empresari a canvi que realitzaren el transport i muntatge desmuntatge de les exposicions del fill de l'ex-directora gerent de la institució.

Igualment, dedica una menció específica a l'exposició itinerant de l'obra de Rablaci 'Matèria i Esperit' a Àsia, coincidint amb exposicions de fons del propi IVAM, i conclou que açò no hauria sigut possible sense la col·laboració d'una delegada de l'SGAE en eixe continent, al marit de la qui el museu valencià havia contractat per 284.000 euros sense expedient algun de licitació.

"La política d'expansió internacional de la col·lecció de l'IVAM o d'obres d'artistes individuals assumint l'Institut tot el cost que açò implicava i que va ser adoptada d'una manera unilateral per la senyora Ciscar va permetre que el seu fill tinguera una projecció internacional com a artista -i açò quan el mateix comptava amb l'edat de 20 anys sense haver finalitzat els seus estudis de Belles Arts-", apunta la instructora.

D'aquesta manera, 'Rablaci' va poder exposar en l'estranger o en llocs propers a les exposicions de l'IVAM i en moments temporals iguals o pròxims. En tots dos casos, els transports, sufragats amb fons públics, van ser assumits per l'empresa Logística del Arte S.L.