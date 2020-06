Nina hace un nostálgico homenaje en 'OT 2020' al usar el traje que vistió en la Gala 0 de 'OT 1'

Este miércoles, OT 2020 llegó a su fin. Fue una Gala Final llena de música, sorpresas y, por supuesto, despedidas. Era la última entrega de Roberto Leal por su fichaje por Antena 3 como presentador de Pasapalabra, y el tono del programa rezumaba a triste y nostálgico adiós tras una edición tan diferente, complicada y convulsa.

Entre toda esta lacrimosa final, Nina, mítica directora de la Academia en anteriores ediciones y jurado de OT 2020, quiso dar un toque más a la noche apostando por una vestimenta muy especial para ella y para Operación Triunfo, pues usó el mismo traje que se puso en la Gala 0 de OT 1.

Muchos, por juventud o porque no han revisionado la primera edición recientemente, no se percatarían, pero el presentador lo destacó. "La semana pasada lo dije de broma y aquí está", comentó la cantante y se levantó para mostrarlo y demostrar que sigue manteniendo la misma figura que hace casi dos décadas. "Está bien porque no se arruga".

"OT 1, Gala 0. Han pasado 19 años. Hoy, Gala 13, última de esta edición de OT 2020, he decidido rescatar el traje como para cerrar el círculo", tuiteó antes de comenzar el programa y dio las gracias a la productora, a sus compañeros del jurado y a Noemí Galera y Tinet Rubira.