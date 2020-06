Coronavirus.- PSOE insta a Junta a que inicie devolución a la sanidad pública de especialidades trasladadas

Asimismo, ha advertido de que "nunca la sanidad pública había sacado tantas especialidades en tan poco tiempo para trasladarlas a la privada".

Además, ha afirmado que el Ejecutivo regional "tiene que dejar claro que el traslado de dichas especialidades ha sido con motivo del COVID-19" y "no la excusa para privatizar toda la asistencia especializada del Hospital Regional y de servicios del Hospital Clínico, de la que hemos conocido la dimisión de su gerente".

Para Ruiz Espejo, "si no hay un compromiso claro y firme y un calendario de cuándo se va a restablecer la normalidad en los servicios sanitarios públicos que se han puesto en manos privadas pensaremos que han iniciado un camino que no tiene retorno".

Al respecto, ha criticado en un comunicado que el Gobierno andaluz "haya preferido que nuestros hospitales públicos asuman toda la carga de pacientes por COVID-19 y hayan trasladado la asistencia especializada y la cirugía programada a los hospitales privados de la provincia de Málaga".

"En estos meses hemos visto cómo han desmantelado servicios públicos del Hospital Regional para tratar a pacientes del COVID-19 mientras que justo al lado habían montado un hospital de campaña para tratar a estos que ha permanecido vacío y que aún no sabemos cuánto nos ha costado", ha criticado, lamentando que es "un hospital de campaña inutilizado cuando tenemos un hospital en Estepona que lleva año y medio finalizado y cerrado a cal y canto".

Por ello, ha reclamado al consejero Jesús Aguirre que "dé a conocer ya el plan de verano y el plan de infraestructuras para reforzar el Servicio Andaluz de Salud y mejorar la calidad de la asistencia de la población andaluza".

En concreto, ha dicho, "con el plan de verano se permitirá establecer el descanso y la rotación de todo el personal sanitario, mientras que el plan de infraestructuras, especialmente para la provincia de Málaga, permitirá reforzar el sistema público sanitario andaluz ante posibles rebrotes".

"Si han puesto en manos privadas servicios públicos de nuestra sanidad urge reforzar nuestro sistema para no volver a tener que hacerlo, a no ser que la puerta que han abierto por primera vez llevando especialidades de la sanidad pública a hospitales privadas no quieran cerrarla", ha concluido.