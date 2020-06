Quasi 1.500 persones es presenten a les borses d'ocupació de l'IVASS per a llocs de cuina, infermeria i cures

Del total de sol·licituds, 999 són per a la categoria de cuidador o cuidadora, 210 per a infermeria i 267 per a cuina. Aquestes noves contractacions serviran per a reforçar les plantilles dels centres depenents de l'IVASS tant en les fases de desescalada de l'estat d'alarma com davant els pròxims períodes vacacionals.

Aquestes borses d'ocupació temporal, que han sigut convocades únicament per a la inscripció de noves candidatures i no per a actualització de mèrits anteriors, van enfocades a les categories més demandades dins de la xarxa residencial i assistencial que compon l'IVASS, i en la qual existeixen tant residències com vivendes tutelades i recursos d'atenció diürna.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, en la categoria d'infermeria es requereix el títol universitari oficial de grau en Infermeria, diplomatura universitària en Infermeria o titulacions equivalents.

Per a les places de cuidadors, les titulacions requerides es necessita el títol de tècnic de Cures Auxiliars d'Infermeria, tècnic d'Atenció a Persones en Situació de Dependència o titulacions equivalents.

Per a la cobertura dels llocs vacants en cuina és imprescindible comptar amb un cicle mitjà de Cuina i Gastronomia o, si no s'està en possessió d'aquest títol, es podran presentar els qui tinguen el graduat en ESO, Graduat Escolar o Formació Professional de primer grau o equivalent amb experiència professional acreditada com a cuiner per un període mínim d'un any per a col·lectivitats.

La cobertura d'aquests llocs requereix dedicació exclusiva per part de la persona designada, ja que la convocatòria estableix que durant l'acompliment temporal del lloc no podrà compatibilitzar-se l'exercici d'aquest amb un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat, excepte els supòsits excepcionals que prèvia autorització preveuen les disposicions vigents en matèria d'incompatibilitats.

El candidat seleccionat per a un lloc de treball que implique contacte habitual amb menors haurà de presentar abans de la contractació el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent. En cas que el certificat siga positiu o no s'aporte, la contractació no es produirà.