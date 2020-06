Coronavirus.- La Generalitat prorroga tres mesos les reduccions en el pagament del lloguer de vivenda pública

El pla ajusta l'arrendament de les vivendes propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) a la situació socioeconòmica de cada família. Aquesta pròrroga també afecta la rebaixa del 15% que s'aplica en determinats lloguers de vivendes.

El 4º Pla de Lloguer Assequible va començar a aplicar-se l'1 de juliol de 2019 per un termini d'un any. No obstant açò, aquest període se'n va a perllongar fins al 30 de setembre ja que, tal com va anunciar el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, durant tres mesos se'n va a suspendre el pagament de la rendes del lloguer de totes les vivendes públiques de la Generalitat.

Aquesta exoneració s'estableix per als mesos d'abril, maig i juny. Per tant, el 5º Pla de Lloguer Assequible s'engegarà a partir del pròxim 1 d'octubre.